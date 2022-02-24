Бетис - Зенит 24 Февраля прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
24 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 финала. 2-й матч
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Зенит, которое состоится 24 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|17.02.2022
|Лига Европы
|1/16 финала
|2 : 3
|09.02.2015
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2015
|0 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: «Бетис» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Бетис» — 3:2.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A07
| Шериф (Молдавия)
Брага (Португалия)
Шериф2 : 0
Брага
Брага24.02
Шериф
1
0
2
0
A06
| Боруссия Д (Германия)
Рейнджерс (Шотландия)
Боруссия Д2 : 4
Рейнджерс
Рейнджерс24.02
Боруссия Д
0
1
2
4
A05
| Зенит (Россия)
Бетис (Испания)
Зенит2 : 3
Бетис
Бетис24.02
Зенит
0
1
2
3
A04
| Барселона (Испания)
Наполи (Италия)
Барселона1 : 1
Наполи
Наполи24.02
Барселона
0
0
1
1
A08
| Порту (Португалия)
Лацио (Италия)
Порту2 : 1
Лацио
Лацио24.02
Порту
1
0
2
1
A02
| Аталанта (Италия)
Олимпиакос (Греция)
Аталанта2 : 1
Олимпиакос
Олимпиакос24.02
Аталанта
1
0
2
1
A01
| Севилья (Испания)
Динамо З (Хорватия)
Севилья3 : 1
Динамо З
Динамо З24.02
Севилья
1
0
3
1
A03
| РБ Лейпциг (Германия)
Реал Сосьедад (Испания)
РБ Лейпциг2 : 2
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад24.02
РБ Лейпциг
0
0
2
2