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Партизан - Спарта П 24 Февраля прямая трансляция

Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
24 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК. Лига конференций, 1/16 финала. 2-й матч
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Партизан Спарта П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - Спарта П, которое состоится 24 Февраля 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
Сербия Александар Станоевич
Чехия Павел Врба
История личных встреч
17.02.2022 Лига конференций 1/16 финала Спарта П0 : 1Партизан
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A04
 Мидтьюлланн (Дания)
ПАОК (Греция)
Мидтьюлланн
ПАОК
1 : 0
ПАОК
Мидтьюлланн
24.02
1
0
1
0
A02
 ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Маккаби Т-А (Израиль)
ПСВ Эйндховен
Маккаби Т-А
1 : 0
Маккаби Т-А
ПСВ Эйндховен
24.02
1
0
1
0
A03
 Фенербахче (Турция)
Славия П (Чехия)
Фенербахче
Славия П
2 : 3
Славия П
Фенербахче
24.02
0
1
2
3
A08
 Рапид В (Австрия)
Витесс (Нидерланды)
Рапид В
Витесс
2 : 1
Витесс
Рапид В
24.02
1
0
2
1
A06
 Селтик (Шотландия)
Будё-Глимт (Норвегия)
Селтик
Будё-Глимт
1 : 3
Будё-Глимт
Селтик
24.02
0
1
1
3
A05
 Лестер Сити (Англия)
Раннерс (Дания)
Лестер Сити
Раннерс
4 : 1
Раннерс
Лестер Сити
24.02
1
0
4
1
A01
 Марсель (Франция)
Карабах (Азербайджан)
Марсель
Карабах
3 : 1
Карабах
Марсель
24.02
1
0
3
1
A07
 Спарта П (Чехия)
Партизан (Сербия)
Спарта П
Партизан
0 : 1
Партизан
Спарта П
24.02
0
1
0
1

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