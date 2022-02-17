Маккаби Т-А - ПСВ Эйндховен 24 Февраля прямая трансляция
Стадион: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 15700
24 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК. Лига конференций, 1/16 финала. 2-й матч
Главный судья: Харальд Лехнер (Австрия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - ПСВ Эйндховен, которое состоится 24 Февраля 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Блюмфильд (Тель-Авив, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Главные тренеры
|Младен Крстаич
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|17.02.2022
|Лига конференций
|1/16 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Мидтьюлланн (Дания)
ПАОК (Греция)
Мидтьюлланн1 : 0
ПАОК
ПАОК24.02
Мидтьюлланн
1
0
1
0
A02
| ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Маккаби Т-А (Израиль)
ПСВ Эйндховен1 : 0
Маккаби Т-А
Маккаби Т-А24.02
ПСВ Эйндховен
1
0
1
0
A03
| Фенербахче (Турция)
Славия П (Чехия)
Фенербахче2 : 3
Славия П
Славия П24.02
Фенербахче
0
1
2
3
A08
| Рапид В (Австрия)
Витесс (Нидерланды)
Рапид В2 : 1
Витесс
Витесс24.02
Рапид В
1
0
2
1
A06
| Селтик (Шотландия)
Будё-Глимт (Норвегия)
Селтик1 : 3
Будё-Глимт
Будё-Глимт24.02
Селтик
0
1
1
3
A05
| Лестер Сити (Англия)
Раннерс (Дания)
Лестер Сити4 : 1
Раннерс
Раннерс24.02
Лестер Сити
1
0
4
1
A01
| Марсель (Франция)
Карабах (Азербайджан)
Марсель3 : 1
Карабах
Карабах24.02
Марсель
1
0
3
1
A07
| Спарта П (Чехия)
Партизан (Сербия)
Спарта П0 : 1
Партизан
Партизан24.02
Спарта П
0
1
0
1