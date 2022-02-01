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Четверг 24 февраля

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20:45  ru Карабах - Марсель 21:00  ru Бавария - ЦСКА 22:30  ru Баскония - УНИКС 22:45  ru Арсенал - Вулверхэмптон
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Арсенал - Вулверхэмптон 24 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
24 февраля 2022, четверг. 22:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Арсенал Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вулверхэмптон, которое состоится 24 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
10.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вулверхэмптон0 : 1Арсенал
02.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 22 Вулверхэмптон2 : 1Арсенал
29.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Арсенал1 : 2Вулверхэмптон
04.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Вулверхэмптон0 : 2Арсенал
02.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Арсенал1 : 1Вулверхэмптон
24.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Вулверхэмптон3 : 1Арсенал
11.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Арсенал1 : 1Вулверхэмптон
11.04.2012 Англия - Премьер-лига Тур 33 Вулверхэмптон0 : 3Арсенал
27.12.2011 Англия - Премьер-лига Тур 18 Арсенал1 : 1Вулверхэмптон
12.02.2011 Англия - Премьер-лига Тур 27 Арсенал2 : 0Вулверхэмптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 20-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26203363-176380,8
2
Лига чемпионов
Ливерпуль25176264-205776,0
3
Лига чемпионов
Челси25148349-185066,7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26137644-344659,0
5
Лига Европы
Вест Хэм Юнайтед26126845-344253,8
6 Арсенал23133736-264260,9
7 Вулверхэмптон24124823-184055,6
8 Тоттенхэм Хотспур23123831-313956,5
9 Брайтон энд Хоув Альбион25712625-283344,0
10 Саутгемптон25711732-373242,7
11 Лестер Сити23761037-432739,1
12 Астон Вилла24831331-372737,5
13 Кристал Пэлас25511932-362634,7
14 Брентфорд26661427-422430,8
15 Лидс Юнайтед24581129-502331,9
16 Эвертон23641328-402231,9
17 Ньюкасл Юнайтед244101026-452230,6
18
Зона вылета
Уотфорд24531624-431825,0
19
Зона вылета
Бёрнли22211920-291725,8
20
Зона вылета
Норвич Сити25451615-531722,7

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