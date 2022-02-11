Тампа-Бэй Лайтнинг - Эдмонтон Ойлерз 24 Февраля прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
24 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 24 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Джон Купер
|Джей Вудкрофт
История личных встреч
|14.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|07.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|22.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|20.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|09.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|16.01.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|50
|29
|4
|3
|1
|3
|10
|199-143
|76
|76,0
|2
|Флорида Пантерз
|51
|26
|7
|2
|3
|2
|11
|212-151
|75
|73,5
|3
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|5
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|50
|26
|4
|2
|1
|3
|14
|179-141
|68
|68,0
|8
|Калгари Флэймз
|49
|26
|2
|2
|0
|6
|13
|169-114
|66
|67,3
|9
|Сент-Луис Блюз
|50
|27
|1
|2
|2
|4
|14
|179-138
|66
|66,0
|10
|Миннесота Уайлд
|48
|23
|4
|4
|3
|0
|14
|186-147
|65
|67,7
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|12
|Бостон Брюинз
|50
|25
|3
|1
|2
|2
|17
|145-139
|62
|62,0
|13
|Нэшвилл Предаторз
|51
|23
|5
|1
|2
|2
|18
|159-147
|62
|60,8
|14
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|16
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|17
|Анахайм Дакс
|53
|17
|4
|4
|4
|5
|19
|160-161
|59
|55,7
|18
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|19
|Ванкувер Кэнакс
|52
|18
|3
|3
|3
|3
|22
|140-148
|54
|51,9
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|50
|17
|6
|3
|1
|0
|23
|167-183
|53
|53,0
|21
|Виннипег Джетс
|50
|19
|2
|1
|4
|4
|20
|145-150
|52
|52,0
|22
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|50
|15
|6
|1
|2
|4
|22
|134-158
|50
|50,0
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|46
|17
|1
|1
|4
|3
|20
|116-128
|45
|48,9
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|26
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|27
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|28
|Филадельфия Флайерз
|51
|11
|4
|0
|4
|6
|26
|129-180
|40
|39,2
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|30
|Сиэтл Кракен
|53
|14
|1
|1
|1
|3
|33
|137-190
|36
|34,0
|31
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
|32
|Монреаль Канадиенс
|51
|8
|1
|2
|0
|7
|33
|117-197
|29
|28,4
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|51
|26
|7
|2
|3
|2
|11
|212-151
|75
|73,5
|2
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|4
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|50
|26
|4
|2
|1
|3
|14
|179-141
|68
|68,0
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|8
|Бостон Брюинз
|50
|25
|3
|1
|2
|2
|17
|145-139
|62
|62,0
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|50
|17
|6
|3
|1
|0
|23
|167-183
|53
|53,0
|10
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|46
|17
|1
|1
|4
|3
|20
|116-128
|45
|48,9
|12
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|13
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|14
|Филадельфия Флайерз
|51
|11
|4
|0
|4
|6
|26
|129-180
|40
|39,2
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|51
|8
|1
|2
|0
|7
|33
|117-197
|29
|28,4
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|50
|29
|4
|3
|1
|3
|10
|199-143
|76
|76,0
|2
|Калгари Флэймз
|49
|26
|2
|2
|0
|6
|13
|169-114
|66
|67,3
|3
|Сент-Луис Блюз
|50
|27
|1
|2
|2
|4
|14
|179-138
|66
|66,0
|4
|Миннесота Уайлд
|48
|23
|4
|4
|3
|0
|14
|186-147
|65
|67,7
|5
|Нэшвилл Предаторз
|51
|23
|5
|1
|2
|2
|18
|159-147
|62
|60,8
|6
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|9
|Анахайм Дакс
|53
|17
|4
|4
|4
|5
|19
|160-161
|59
|55,7
|10
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|11
|Ванкувер Кэнакс
|52
|18
|3
|3
|3
|3
|22
|140-148
|54
|51,9
|12
|Виннипег Джетс
|50
|19
|2
|1
|4
|4
|20
|145-150
|52
|52,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|50
|15
|6
|1
|2
|4
|22
|134-158
|50
|50,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|15
|Сиэтл Кракен
|53
|14
|1
|1
|1
|3
|33
|137-190
|36
|34,0
|16
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|2
|Питтсбург Пингвинз
|52
|25
|4
|2
|5
|3
|13
|173-140
|70
|67,3
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|50
|27
|1
|4
|2
|3
|13
|151-127
|69
|69,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|52
|23
|3
|2
|2
|7
|15
|171-145
|65
|62,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|50
|17
|6
|3
|1
|0
|23
|167-183
|53
|53,0
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|46
|17
|1
|1
|4
|3
|20
|116-128
|45
|48,9
|7
|Филадельфия Флайерз
|51
|11
|4
|0
|4
|6
|26
|129-180
|40
|39,2
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|50
|12
|4
|1
|4
|1
|28
|146-182
|39
|39,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|51
|26
|7
|2
|3
|2
|11
|212-151
|75
|73,5
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|49
|23
|7
|2
|4
|2
|11
|169-139
|70
|71,4
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|50
|26
|4
|2
|1
|3
|14
|179-141
|68
|68,0
|4
|Бостон Брюинз
|50
|25
|3
|1
|2
|2
|17
|145-139
|62
|62,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|51
|13
|7
|3
|1
|5
|22
|147-176
|52
|51,0
|6
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|7
|Баффало Сэйбрз
|51
|13
|1
|2
|1
|7
|27
|138-182
|40
|39,2
|8
|Монреаль Канадиенс
|51
|8
|1
|2
|0
|7
|33
|117-197
|29
|28,4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|50
|29
|4
|3
|1
|3
|10
|199-143
|76
|76,0
|2
|Сент-Луис Блюз
|50
|27
|1
|2
|2
|4
|14
|179-138
|66
|66,0
|3
|Миннесота Уайлд
|48
|23
|4
|4
|3
|0
|14
|186-147
|65
|67,7
|4
|Нэшвилл Предаторз
|51
|23
|5
|1
|2
|2
|18
|159-147
|62
|60,8
|5
|Даллас Старз
|49
|18
|6
|3
|1
|1
|20
|143-145
|56
|57,1
|6
|Виннипег Джетс
|50
|19
|2
|1
|4
|4
|20
|145-150
|52
|52,0
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|8
|Аризона Койотс
|50
|9
|3
|1
|4
|0
|33
|114-186
|30
|30,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|49
|26
|2
|2
|0
|6
|13
|169-114
|66
|67,3
|2
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|50
|23
|2
|3
|0
|3
|19
|168-161
|59
|59,0
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|50
|21
|3
|2
|2
|5
|17
|147-141
|59
|59,0
|5
|Анахайм Дакс
|53
|17
|4
|4
|4
|5
|19
|160-161
|59
|55,7
|6
|Ванкувер Кэнакс
|52
|18
|3
|3
|3
|3
|22
|140-148
|54
|51,9
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|50
|15
|6
|1
|2
|4
|22
|134-158
|50
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|53
|14
|1
|1
|1
|3
|33
|137-190
|36
|34,0