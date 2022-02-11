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Монреаль Канадиенс - Баффало Сэйбрз 24 Февраля прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21302
24 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс Баффало Сэйбрз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 24 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
КанадаМартен Сан-Луи (и.о.)
СШАДон Гранато
История личных встреч
13.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 5Баффало Сэйбрз
27.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 1Монреаль Канадиенс
15.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 1Монреаль Канадиенс
31.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 3Монреаль Канадиенс
10.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
24.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс7 : 4Баффало Сэйбрз
24.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 ОТМонреаль Канадиенс
09.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 6 ОТБаффало Сэйбрз
26.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3Монреаль Канадиенс
24.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 3Монреаль Канадиенс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Флорида Пантерз5126723211212-1517573,5
3 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
5 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
7 Торонто Мэйпл Лифс5026421314179-1416868,0
8 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
9 Сент-Луис Блюз5027122414179-1386666,0
10 Миннесота Уайлд4823443014186-1476567,7
11 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
12 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
13 Нэшвилл Предаторз5123512218159-1476260,8
14 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
15 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
16 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
17 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
18 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
19 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
20 Коламбус Блю Джекетс5017631023167-1835353,0
21 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
22 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
23 Сан-Хосе Шаркс5015612422134-1585050,0
24 Нью-Йорк Айлендерс4617114320116-1284548,9
25 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
26 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
27 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
28 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
29 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
30 Сиэтл Кракен5314111333137-1903634,0
31 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
32 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5126723211212-1517573,5
2 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
4 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
5 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
6 Торонто Мэйпл Лифс5026421314179-1416868,0
7 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
8 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
9 Коламбус Блю Джекетс5017631023167-1835353,0
10 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4617114320116-1284548,9
12 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
13 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
14 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
15 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
16 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
3 Сент-Луис Блюз5027122414179-1386666,0
4 Миннесота Уайлд4823443014186-1476567,7
5 Нэшвилл Предаторз5123512218159-1476260,8
6 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
7 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
8 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
9 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
10 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
11 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
12 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
13 Сан-Хосе Шаркс5015612422134-1585050,0
14 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
15 Сиэтл Кракен5314111333137-1903634,0
16 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
2 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
4 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
5 Коламбус Блю Джекетс5017631023167-1835353,0
6 Нью-Йорк Айлендерс4617114320116-1284548,9
7 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
8 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5126723211212-1517573,5
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс5026421314179-1416868,0
4 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
5 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
6 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
7 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
8 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Сент-Луис Блюз5027122414179-1386666,0
3 Миннесота Уайлд4823443014186-1476567,7
4 Нэшвилл Предаторз5123512218159-1476260,8
5 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
6 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
7 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
8 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
2 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
3 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
4 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
5 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
6 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
7 Сан-Хосе Шаркс5015612422134-1585050,0
8 Сиэтл Кракен5314111333137-1903634,0

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