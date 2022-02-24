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20:45  ru Карабах - Марсель 21:00  ru Бавария - ЦСКА 22:30  ru Баскония - УНИКС 22:45  ru Арсенал - Вулверхэмптон
23:00  ru Наполи - Барселона 23:00  ru Бетис - Зенит 23:00  ru Брага - Шериф 23:00  ru Рейнджерс - Боруссия Д
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Бавария - ЦСКА прямая трансляция 24.02.2022

Стадион: Ауди Дом (Мюнхен, Германия), вместимость: 6800
24 февраля 2022, четверг. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 25-й тур
Бавария ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бавария - ЦСКА, которое состоится 24 Февраля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ауди Дом (Мюнхен, Германия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
ЦСКА
Москва, Россия
Главные тренеры
Италия Андреа Тринкьери
Греция Димитрис Итудис
История личных встреч
25.11.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 12 ЦСКА77 : 74Бавария
29.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 23 ЦСКА66 : 69Бавария
19.11.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 10 Бавария81 : 89ЦСКА
10.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 18 Бавария77 : 84ЦСКА
10.10.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 ЦСКА79 : 68Бавария
17.01.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 19 ЦСКА77 : 70Бавария
16.11.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 7 Бавария79 : 93ЦСКА
27.03.2014 Евролига Группа F. Тур 12 ЦСКА77 : 70Бавария
30.01.2014 Евролига Группа F. Тур 5 Бавария61 : 86ЦСКА
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона25 0.800
2
Плей-офф
Реал Мадрид25 0.800
3
Плей-офф
Олимпия Милан24 0.708
4
Плей-офф
Олимпиакос23 0.609
5
Плей-офф
Зенит23 0.609
6
Плей-офф
ЦСКА24 0.583
7
Плей-офф
УНИКС25 0.520
8
Плей-офф
Монако26 0.500
9 Фенербахче22 0.545
10 Анадолу Эфес24 0.500
11 Бавария24 0.500
12 Маккаби Тель-Авив23 0.478
13 Црвена Звезда23 0.391
14 АСВЕЛ25 0.360
15 Альба24 0.333
16 Баскония24 0.292
17 Панатинаикос23 0.261
18 Жальгирис23 0.174

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