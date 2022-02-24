Бавария - ЦСКА прямая трансляция 24.02.2022
Стадион: Ауди Дом (Мюнхен, Германия), вместимость: 6800
24 февраля 2022, четверг. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 25-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бавария - ЦСКА, которое состоится 24 Февраля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ауди Дом (Мюнхен, Германия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
ЦСКА
Москва, Россия
Главные тренеры
|Андреа Тринкьери
|Димитрис Итудис
История личных встреч
|25.11.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 12
|77 : 74
|29.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 23
|66 : 69
|19.11.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 10
|81 : 89
|10.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 18
|77 : 84
|10.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 2
|79 : 68
|17.01.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 19
|77 : 70
|16.11.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 7
|79 : 93
|27.03.2014
|Евролига
|Группа F. Тур 12
|77 : 70
|30.01.2014
|Евролига
|Группа F. Тур 5
|61 : 86
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|25
|0.800
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|25
|0.800
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|24
|0.708
| 4
Плей-офф
|Олимпиакос
|23
|0.609
| 5
Плей-офф
|Зенит
|23
|0.609
| 6
Плей-офф
|ЦСКА
|24
|0.583
| 7
Плей-офф
|УНИКС
|25
|0.520
| 8
Плей-офф
|Монако
|26
|0.500
|9
|Фенербахче
|22
|0.545
|10
|Анадолу Эфес
|24
|0.500
|11
|Бавария
|24
|0.500
|12
|Маккаби Тель-Авив
|23
|0.478
|13
|Црвена Звезда
|23
|0.391
|14
|АСВЕЛ
|25
|0.360
|15
|Альба
|24
|0.333
|16
|Баскония
|24
|0.292
|17
|Панатинаикос
|23
|0.261
|18
|Жальгирис
|23
|0.174