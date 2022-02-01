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Саутгемптон - Норвич Сити 25 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
25 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Саутгемптон Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Норвич Сити, которое состоится 25 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Англия Дин Смит
История личных встреч
20.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 12 Норвич Сити2 : 1Саутгемптон
19.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Норвич Сити0 : 3Саутгемптон
04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Саутгемптон2 : 1Норвич Сити
18.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Саутгемптон1 : 0Норвич Сити
07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Норвич Сити2 : 2Саутгемптон
02.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 20 Норвич Сити1 : 0Саутгемптон
30.08.2015 Англия - Премьер-лига Тур 4 Саутгемптон3 : 0Норвич Сити
15.03.2014 Англия - Премьер-лига Тур 30 Саутгемптон4 : 2Норвич Сити
31.08.2013 Англия - Премьер-лига Тур 3 Норвич Сити1 : 0Саутгемптон
09.03.2013 Англия - Премьер-лига Тур 29 Норвич Сити0 : 0Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26203363-176380,8
2
Лига чемпионов
Ливерпуль26186270-206076,9
3
Лига чемпионов
Челси25148349-185066,7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26137644-344659,0
5
Лига Европы
Вест Хэм Юнайтед26126845-344253,8
6 Арсенал23133736-264260,9
7 Вулверхэмптон24124823-184055,6
8 Тоттенхэм Хотспур24123931-323954,2
9 Брайтон энд Хоув Альбион25712625-283344,0
10 Саутгемптон25711732-373242,7
11 Кристал Пэлас26611936-372937,2
12 Лестер Сити23761037-432739,1
13 Астон Вилла24831331-372737,5
14 Брентфорд26661427-422430,8
15 Лидс Юнайтед25581229-562330,7
16 Эвертон23641328-402231,9
17 Ньюкасл Юнайтед244101026-452230,6
18
Зона вылета
Бёрнли23311921-292029,0
19
Зона вылета
Уотфорд25531725-471824,0
20
Зона вылета
Норвич Сити25451615-531722,7

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