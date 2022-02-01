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Леванте - Эльче 25 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
25 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК. Испания - Примера, 26-й тур
Леванте Эльче

Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Эльче, которое состоится 25 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Италия Алессио Лисси
Испания Франсиско Родригес
История личных встреч
18.09.2021 Испания - Примера Тур 5 Эльче1 : 1Леванте
24.04.2021 Испания - Примера Тур 32 Эльче1 : 0Леванте
21.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Леванте1 : 1Эльче
05.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 28 Леванте2 : 1Эльче
24.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 7 Эльче0 : 1Леванте
23.05.2015 Испания - Примера Тур 38 Леванте0 : 0Эльче
18.01.2015 Испания - Примера Тур 19 Эльче1 : 0Леванте
25.04.2014 Испания - Примера Тур 35 Эльче1 : 1Леванте
14.12.2013 Испания - Примера Тур 16 Леванте2 : 1Эльче
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид25176251-205776,0
2
Лига чемпионов
Севилья25149237-175168,0
3
Лига чемпионов
Бетис25144747-304661,3
4
Лига чемпионов
Барселона24119442-284258,3
5
Лига Европы
Атлетико М25126745-344256,0
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал25109642-243952,0
7 Реал Сосьедад24108624-253852,8
8 Атлетик Б25910629-213749,3
9 Сельта2588929-263242,7
10 Осасуна2588925-303242,7
11 Райо Вальекано24941128-293143,1
12 Валенсия2579937-423040,0
13 Эльче25781028-342938,7
14 Эспаньол25781030-352938,7
15 Хетафе25681124-282634,7
16 Мальорка24681023-382636,1
17 Гранада25591127-402432,0
18
Зона вылета
Кадис253111121-392026,7
19
Зона вылета
Алавес25551519-422026,7
20
Зона вылета
Леванте25291425-511520,0

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