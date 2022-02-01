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Хоффенхайм - Штутгарт 25 Февраля прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
25 февраля 2022, пятница. 22:30 МСК. Германия - Бундеслига, 24-й тур
Хоффенхайм Штутгарт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Штутгарт, которое состоится 25 Февраля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
02.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 7 Штутгарт3 : 1Хоффенхайм
14.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 25 Штутгарт2 : 0Хоффенхайм
21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм3 : 3Штутгарт
16.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Штутгарт1 : 1Хоффенхайм
27.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 Хоффенхайм4 : 0Штутгарт
05.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 33 Штутгарт2 : 0Хоффенхайм
13.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 16 Хоффенхайм1 : 0Штутгарт
05.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 25 Штутгарт5 : 1Хоффенхайм
03.10.2015 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм2 : 2Штутгарт
14.02.2015 Германия - Бундеслига Тур 21 Хоффенхайм2 : 1Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария23181474-265579,7
2
Лига чемпионов
Боруссия Д23161663-364971,0
3
Лига чемпионов
Байер23125660-394159,4
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг23114849-283753,6
5
Лига Европы
Хоффенхайм23114845-353753,6
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург23107636-263753,6
7 Кёльн2398635-373550,7
8 Майнц23104934-263449,3
9 Унион2397729-313449,3
10 Айнтрахт Ф2387833-353144,9
11 Бохум23851025-332942,0
12 Вольфсбург23831224-352739,1
13 Боруссия М23751130-462637,7
14 Арминия23510822-292536,2
15 Герта23651225-512333,3
16
Стыковая зона
Аугсбург23571125-402231,9
17
Зона вылета
Штутгарт23471227-431927,5
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт23341621-611318,8

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