Милан - Удинезе 25 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
25 февраля 2022, пятница. 20:45 МСК. Италия - Серия А, 27-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Удинезе, которое состоится 25 Февраля 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Габриэле Чоффи
История личных встреч
|11.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 1
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 1
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 2
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|3 : 2
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 0
|02.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 1
|04.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 1
|04.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|17.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 1
|29.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 22
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|26
|17
|5
|4
|52-28
|56
|71,8
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|16
|6
|3
|55-22
|54
|72,0
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|16
|6
|4
|47-18
|54
|69,2
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|26
|13
|8
|5
|38-23
|47
|60,3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|25
|12
|8
|5
|46-30
|44
|58,7
| 6
Лига Европы
|Лацио
|26
|12
|7
|7
|53-40
|43
|55,1
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|25
|13
|3
|9
|44-34
|42
|56,0
|8
|Рома
|26
|12
|5
|9
|44-34
|41
|52,6
|9
|Верона
|26
|10
|7
|9
|49-42
|37
|47,4
|10
|Торино
|25
|9
|6
|10
|32-26
|33
|44,0
|11
|Сассуоло
|26
|8
|9
|9
|43-44
|33
|42,3
|12
|Болонья
|25
|9
|4
|12
|31-41
|31
|41,3
|13
|Эмполи
|26
|8
|7
|11
|38-50
|31
|39,7
|14
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|33,3
|15
|Специя
|26
|7
|5
|14
|28-48
|26
|33,3
|16
|Удинезе
|24
|5
|10
|9
|31-41
|25
|34,7
|17
|Венеция
|25
|5
|7
|13
|23-44
|22
|29,3
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|26
|4
|10
|12
|26-47
|22
|28,2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|26
|1
|13
|12
|22-47
|16
|20,5
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|24
|3
|5
|16
|19-55
|14
|19,4