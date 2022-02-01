Свернуть список

Милан - Удинезе 25 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
25 февраля 2022, пятница. 20:45 МСК. Италия - Серия А, 27-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Милан Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Удинезе, которое состоится 25 Февраля 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Габриэле Чоффи
История личных встреч
11.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Удинезе1 : 1Милан
03.03.2021 Италия - Серия А Тур 25 Милан1 : 1Удинезе
01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Удинезе1 : 2Милан
19.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Милан3 : 2Удинезе
25.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Удинезе1 : 0Милан
02.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Милан1 : 1Удинезе
04.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Удинезе0 : 1Милан
04.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Удинезе1 : 1Милан
17.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Милан2 : 1Удинезе
29.01.2017 Италия - Серия А Тур 22 Удинезе2 : 1Милан
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан26175452-285671,8
2
Лига чемпионов
Интер М25166355-225472,0
3
Лига чемпионов
Наполи26166447-185469,2
4
Лига чемпионов
Ювентус26138538-234760,3
5
Лига Европы
Аталанта25128546-304458,7
6
Лига Европы
Лацио26127753-404355,1
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина25133944-344256,0
8 Рома26125944-344152,6
9 Верона26107949-423747,4
10 Торино25961032-263344,0
11 Сассуоло2689943-443342,3
12 Болонья25941231-413141,3
13 Эмполи26871138-503139,7
14 Сампдория26751435-422633,3
15 Специя26751428-482633,3
16 Удинезе24510931-412534,7
17 Венеция25571323-442229,3
18
Зона вылета
Кальяри264101226-472228,2
19
Зона вылета
Дженоа261131222-471620,5
20
Зона вылета
Салернитана24351619-551419,4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close