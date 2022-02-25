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Дженоа - Интер 25 Февраля прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
25 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК. Италия - Серия А, 27-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Дженоа Интер М

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Интер М, которое состоится 25 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Интер М
Милан
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
21.08.2021 Италия - Серия А Тур 1 Интер М4 : 0Дженоа
28.02.2021 Италия - Серия А Тур 24 Интер М3 : 0Дженоа
24.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Дженоа0 : 2Интер М
25.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Дженоа0 : 3Интер М
21.12.2019 Италия - Серия А Тур 17 Интер М4 : 0Дженоа
03.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Дженоа0 : 4Интер М
03.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Интер М5 : 0Дженоа
17.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Дженоа2 : 0Интер М
24.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Интер М1 : 0Дженоа
07.05.2017 Италия - Серия А Тур 35 Дженоа1 : 0Интер М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан26175452-285671,8
2
Лига чемпионов
Интер М25166355-225472,0
3
Лига чемпионов
Наполи26166447-185469,2
4
Лига чемпионов
Ювентус26138538-234760,3
5
Лига Европы
Аталанта25128546-304458,7
6
Лига Европы
Лацио26127753-404355,1
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина25133944-344256,0
8 Рома26125944-344152,6
9 Верона26107949-423747,4
10 Торино25961032-263344,0
11 Сассуоло2689943-443342,3
12 Болонья25941231-413141,3
13 Эмполи26871138-503139,7
14 Сампдория26751435-422633,3
15 Специя26751428-482633,3
16 Удинезе24510931-412534,7
17 Венеция25571323-442229,3
18
Зона вылета
Кальяри264101226-472228,2
19
Зона вылета
Дженоа261131222-471620,5
20
Зона вылета
Салернитана24351619-551419,4

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