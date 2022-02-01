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Монпелье - Ренн 25 Февраля прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
25 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция);
Монпелье Ренн

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ренн, которое состоится 25 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Франция Оливье Далль'Оглио
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
20.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 14 Ренн2 : 0Монпелье
21.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 26 Монпелье2 : 1Ренн
29.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Ренн2 : 1Монпелье
08.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 28 Ренн5 : 0Монпелье
10.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 1 Монпелье0 : 1Ренн
20.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 21 Ренн0 : 0Монпелье
25.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 14 Монпелье2 : 2Ренн
19.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 38 Ренн1 : 1Монпелье
28.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 11 Монпелье0 : 1Ренн
07.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 36 Ренн1 : 0Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ25185253-225978,7
2
Лига чемпионов
Марсель25137538-234661,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца25144737-2145-161,3
4
Лига Европы
Страсбург25126748-314256,0
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн25124947-234053,3
6 Монако25108738-273850,7
7 Нант25115934-293850,7
8 Лион25109634-3138-152,0
9 Монпелье251141039-343749,3
10 Ланс25107840-363749,3
11 Лилль2599732-353648,0
12 Брест2588934-373242,7
13 Анже25781030-362938,7
14 Реймс25610928-292837,3
15 Клермон25761226-412736,0
16 Сент-Этьен25571326-472229,3
17 Труа25561422-402128,0
18
Стыковая зона
Лорьян25491220-392128,0
19
Зона вылета
Метц25491225-452128,0
20
Зона вылета
Бордо25491237-622128,0

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