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Флорида Пантерз - Коламбус Блю Джекетс 25 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
25 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз Коламбус Блю Джекетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 25 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
КанадаБрэд Ларсен
История личных встреч
01.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 8Флорида Пантерз
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз9 : 2Коламбус Блю Джекетс
21.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1Коламбус Блю Джекетс
20.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 2Коламбус Блю Джекетс
05.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 0Коламбус Блю Джекетс
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Коламбус Блю Джекетс
12.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 5 ОТФлорида Пантерз
10.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4Флорида Пантерз
29.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 2 БФлорида Пантерз
27.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4 БФлорида Пантерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Флорида Пантерз5126723211212-1517573,5
3 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
5 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
7 Торонто Мэйпл Лифс5026421314179-1416868,0
8 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
9 Сент-Луис Блюз5027122414179-1386666,0
10 Миннесота Уайлд4823443014186-1476567,7
11 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
12 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
13 Нэшвилл Предаторз5123512218159-1476260,8
14 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
15 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
16 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
17 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
18 Даллас Старз5018731120146-1475858,0
19 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
20 Коламбус Блю Джекетс5017631023167-1835353,0
21 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
22 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
23 Сан-Хосе Шаркс5015612422134-1585050,0
24 Нью-Йорк Айлендерс4617114320116-1284548,9
25 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
26 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
27 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
28 Баффало Сэйбрз5213121728138-1864038,5
29 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
30 Сиэтл Кракен5314111333137-1903634,0
31 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
32 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5126723211212-1517573,5
2 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
4 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
5 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
6 Торонто Мэйпл Лифс5026421314179-1416868,0
7 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
8 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
9 Коламбус Блю Джекетс5017631023167-1835353,0
10 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4617114320116-1284548,9
12 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
13 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
14 Баффало Сэйбрз5213121728138-1864038,5
15 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
16 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
3 Сент-Луис Блюз5027122414179-1386666,0
4 Миннесота Уайлд4823443014186-1476567,7
5 Нэшвилл Предаторз5123512218159-1476260,8
6 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
7 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
8 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
9 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
10 Даллас Старз5018731120146-1475858,0
11 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
12 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
13 Сан-Хосе Шаркс5015612422134-1585050,0
14 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
15 Сиэтл Кракен5314111333137-1903634,0
16 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
2 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
4 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
5 Коламбус Блю Джекетс5017631023167-1835353,0
6 Нью-Йорк Айлендерс4617114320116-1284548,9
7 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
8 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5126723211212-1517573,5
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
3 Торонто Мэйпл Лифс5026421314179-1416868,0
4 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
5 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
6 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
7 Баффало Сэйбрз5213121728138-1864038,5
8 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Сент-Луис Блюз5027122414179-1386666,0
3 Миннесота Уайлд4823443014186-1476567,7
4 Нэшвилл Предаторз5123512218159-1476260,8
5 Даллас Старз5018731120146-1475858,0
6 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
7 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
8 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
2 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
3 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
4 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
5 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
6 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
7 Сан-Хосе Шаркс5015612422134-1585050,0
8 Сиэтл Кракен5314111333137-1903634,0

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