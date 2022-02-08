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Миннесота Тимбервулвз - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 25.02.2022

Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
25 февраля 2022, пятница. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Миннесота Тимбервулвз Мемфис Гриззлиз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 25 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
14.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз116 : 108Миннесота Тимбервулвз
21.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз138 : 95Мемфис Гриззлиз
09.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз125 : 118 ОТМиннесота Тимбервулвз
06.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз135 : 139Мемфис Гриззлиз
03.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз120 : 108Миннесота Тимбервулвз
14.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз107 : 118Мемфис Гриззлиз
08.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз119 : 112Миннесота Тимбервулвз
01.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз107 : 115Мемфис Гриззлиз
07.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз137 : 121Миннесота Тимбервулвз
24.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз99 : 112Миннесота Тимбервулвз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5848106592-61201060,8280,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5942176526-61181010,7126,5
3 Мемфис Гриззлиз6041196828-65371010,6838,0
4 Майами Хит5938216426-6162970,64410,5
5 Чикаго Буллз5938216645-6512970,64410,5
6 Юта Джаз5836226597-6199940,62112,0
7 Филадельфия Сиксерс5835236236-6146930,60313,0
8 Кливленд Кавальерс5835236186-5946930,60313,0
9 Милуоки Бакс6036246790-6589960,60013,0
10 Даллас Маверикс5935246292-6094940,59313,5
11 Денвер Наггетс5833256373-6252910,56915,0
12 Бостон Селтикс6034266531-6207940,56715,0
13 Торонто Рэпторс5732256194-6093890,56115,5
14 Бруклин Нетс5931286536-6536900,52517,5
15 Миннесота Тимбервулвз5931286677-6591900,52517,5
16 Лос-Анджелес Клипперс6130316518-6569910,49219,5
17 Шарлотт Хорнетс6029316829-6883890,48320,0
18 Атланта Хоукс5828306510-6482860,48320,0
19 Вашингтон Уизардс5827316209-6371850,46621,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс5827316433-6518850,46621,0
21 Портленд Трэйл Блэйзерс5925346382-6610840,42423,5
22 Нью-Йорк Никс5925346198-6287840,42423,5
23 Сан-Антонио Спёрс5923366596-6588820,39025,5
24 Нью-Орлеан Пеликанс5923366274-6463820,39025,5
25 Сакраменто Кингз6022386592-6892820,36727,0
26 Индиана Пэйсерс6020406558-6717800,33329,0
27 Оклахома-Сити Тандер5818405870-6255760,31030,0
28 Хьюстон Рокетс5815436292-6852730,25933,0
29 Детройт Пистонс5813455948-6531710,22435,0
30 Орландо Мэджик6013476199-6717730,21736,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5938216426-6162970,6440,0
2 Чикаго Буллз5938216645-6512970,6440,0
3 Филадельфия Сиксерс5835236236-6146930,6032,5
4 Кливленд Кавальерс5835236186-5946930,6032,5
5 Милуоки Бакс6036246790-6589960,6002,5
6 Бостон Селтикс6034266531-6207940,5674,5
7 Торонто Рэпторс5732256194-6093890,5615,0
8 Бруклин Нетс5931286536-6536900,5257,0
9 Шарлотт Хорнетс6029316829-6883890,4839,5
10 Атланта Хоукс5828306510-6482860,4839,5
11 Вашингтон Уизардс5827316209-6371850,46610,5
12 Нью-Йорк Никс5925346198-6287840,42413,0
13 Индиана Пэйсерс6020406558-6717800,33318,5
14 Детройт Пистонс5813455948-6531710,22424,5
15 Орландо Мэджик6013476199-6717730,21725,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5848106592-61201060,8280,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5942176526-61181010,7126,5
3 Мемфис Гриззлиз6041196828-65371010,6838,0
4 Юта Джаз5836226597-6199940,62112,0
5 Даллас Маверикс5935246292-6094940,59313,5
6 Денвер Наггетс5833256373-6252910,56915,0
7 Миннесота Тимбервулвз5931286677-6591900,52517,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6130316518-6569910,49219,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5827316433-6518850,46621,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5925346382-6610840,42423,5
11 Сан-Антонио Спёрс5923366596-6588820,39025,5
12 Нью-Орлеан Пеликанс5923366274-6463820,39025,5
13 Сакраменто Кингз6022386592-6892820,36727,0
14 Оклахома-Сити Тандер5818405870-6255760,31030,0
15 Хьюстон Рокетс5815436292-6852730,25933,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5835236236-6146930,6030,0
2 Бостон Селтикс6034266531-6207940,5672,0
3 Торонто Рэпторс5732256194-6093890,5612,5
4 Бруклин Нетс5931286536-6536900,5254,5
5 Нью-Йорк Никс5925346198-6287840,42410,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5938216645-6512970,6440,0
2 Кливленд Кавальерс5835236186-5946930,6032,5
3 Милуоки Бакс6036246790-6589960,6002,5
4 Индиана Пэйсерс6020406558-6717800,33318,5
5 Детройт Пистонс5813455948-6531710,22424,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5938216426-6162970,6440,0
2 Шарлотт Хорнетс6029316829-6883890,4839,5
3 Атланта Хоукс5828306510-6482860,4839,5
4 Вашингтон Уизардс5827316209-6371850,46610,5
5 Орландо Мэджик6013476199-6717730,21725,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5836226597-6199940,6210,0
2 Денвер Наггетс5833256373-6252910,5693,0
3 Миннесота Тимбервулвз5931286677-6591900,5255,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5925346382-6610840,42411,5
5 Оклахома-Сити Тандер5818405870-6255760,31018,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5848106592-61201060,8280,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5942176526-61181010,7126,5
3 Лос-Анджелес Клипперс6130316518-6569910,49219,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5827316433-6518850,46621,0
5 Сакраменто Кингз6022386592-6892820,36727,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6041196828-65371010,6830,0
2 Даллас Маверикс5935246292-6094940,5935,5
3 Сан-Антонио Спёрс5923366596-6588820,39017,5
4 Нью-Орлеан Пеликанс5923366274-6463820,39017,5
5 Хьюстон Рокетс5815436292-6852730,25925,0

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