Зенит - Барселона прямая трансляция 25.02.2022
Стадион: СИБУР Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 7140
25 февраля 2022, пятница. 20:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 24-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Зенит - Барселона, которое состоится 25 Февраля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 24-й тур, оно проводится на стадионе: СИБУР Арена (Санкт-Петербург, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
|Хавьер Паскуаль
История личных встреч
|22.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 5
|84 : 58
|04.05.2021
|Евролига
|1/4 финала
|79 : 53
|30.04.2021
|Евролига
|1/4 финала
|74 : 61
|28.04.2021
|Евролига
|1/4 финала
|70 : 78
|23.04.2021
|Евролига
|1/4 финала
|81 : 78 ОТ
|21.04.2021
|Евролига
|1/4 финала
|74 : 76
|26.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 20
|85 : 81
|09.10.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 2
|74 : 70
|30.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 22
|90 : 72
|11.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 2
|63 : 87
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|25
|0.800
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|26
|0.769
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|25
|0.680
| 4
Плей-офф
|Олимпиакос
|24
|0.625
| 5
Плей-офф
|Зенит
|23
|0.609
| 6
Плей-офф
|ЦСКА
|24
|0.583
| 7
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|25
|0.520
| 8
Плей-офф
|УНИКС
|25
|0.520
|9
|Монако
|26
|0.500
|10
|Фенербахче
|22
|0.545
|11
|Бавария
|24
|0.500
|12
|Маккаби Тель-Авив
|24
|0.458
|13
|Црвена Звезда
|23
|0.391
|14
|Альба
|25
|0.360
|15
|АСВЕЛ
|26
|0.346
|16
|Баскония
|24
|0.292
|17
|Панатинаикос
|23
|0.261
|18
|Жальгирис
|24
|0.208