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Зенит - Барселона прямая трансляция 25.02.2022

Стадион: СИБУР Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 7140
25 февраля 2022, пятница. 20:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 24-й тур
Зенит Барселона

Анонс матча
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Зенит - Барселона, которое состоится 25 Февраля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 24-й тур, оно проводится на стадионе: СИБУР Арена (Санкт-Петербург, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
ИспанияХавьер Паскуаль
История личных встреч
22.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Барселона84 : 58Зенит
04.05.2021 Евролига 1/4 финала Барселона79 : 53Зенит
30.04.2021 Евролига 1/4 финала Зенит74 : 61Барселона
28.04.2021 Евролига 1/4 финала Зенит70 : 78Барселона
23.04.2021 Евролига 1/4 финала Барселона81 : 78 ОТЗенит
21.04.2021 Евролига 1/4 финала Барселона74 : 76Зенит
26.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 20 Барселона85 : 81Зенит
09.10.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 Зенит74 : 70Барселона
30.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 Барселона90 : 72Зенит
11.10.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 Зенит63 : 87Барселона
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона25 0.800
2
Плей-офф
Реал Мадрид26 0.769
3
Плей-офф
Олимпия Милан25 0.680
4
Плей-офф
Олимпиакос24 0.625
5
Плей-офф
Зенит23 0.609
6
Плей-офф
ЦСКА24 0.583
7
Плей-офф
Анадолу Эфес25 0.520
8
Плей-офф
УНИКС25 0.520
9 Монако26 0.500
10 Фенербахче22 0.545
11 Бавария24 0.500
12 Маккаби Тель-Авив24 0.458
13 Црвена Звезда23 0.391
14 Альба25 0.360
15 АСВЕЛ26 0.346
16 Баскония24 0.292
17 Панатинаикос23 0.261
18 Жальгирис24 0.208

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