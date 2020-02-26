Химки - Динамо М 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
26 февраля 2022, суббота. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 19-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Динамо М, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Сандро Шварц
История личных встреч
|22.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|4 : 1
|24.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|0 : 1
|28.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 0
|02.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 31
|0 : 0
|12.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 13
|0 : 0
|31.10.2012
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 1
|02.08.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 2
|21.03.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|3 : 2
|02.08.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Химки» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|70,4
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|57,4
| 4
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|55,6
|5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|53,7
|6
|Локомотив М
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|51,9
|7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|50,0
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|50,0
|9
|Спартак М
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|42,6
|10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|40,7
|11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|35,2
|12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|35,2
| 13
Стыковая зона
|Нижний Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|35,2
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|33,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|29,6
| 16
Зона вылета
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|25,9