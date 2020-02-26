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Суббота 26 февраля

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18:00  ru Кардифф Сити - Фулхэм 18:00  ru Ноттингем - Бристоль 18:00  ru Питерборо - Халл Сити 18:00  ru Миллуолл - Шеффилд Юн
18:00  ru Блэкпул - Рединг 18:00  ru Лутон - Дерби Каунти 18:00  ru Бирмингем - Хаддерсфилд 18:00  ru Ковентри - Престон
18:00  ru Барнсли - Мидлсбро 18:00  ru Борнмут - Сток Сити 18:15  ru Хетафе - Алавес 19:00  ru Страсбург - Ницца
19:00  ru Спартак М - ЦСКА 20:00  ru Детройт - Бостон 20:00  ru Эмполи - Ювентус 20:30  ru Эвертон - Манчестер Сити
20:30  ru Райо Вальекано - Реал Мадрид 20:30  ru Айнтрахт - Бавария 20:30  ru Флорида - Эдмонтон 20:30  ru Филадельфия - Вашингтон
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Спартак М - ЦСКА 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
26 февраля 2022, суббота. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 19-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Спартак М ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - ЦСКА, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 8 ЦСКА1 : 0Спартак М
25.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М1 : 0ЦСКА
13.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 ЦСКА3 : 1Спартак М
30.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА2 : 0Спартак М
04.03.2020 Кубок России 1/4 финала Спартак М3 : 2 ДВЦСКА
19.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Спартак М2 : 1ЦСКА
30.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 2 Спартак М3 : 1ЦСКА
06.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Спартак М0 : 2ЦСКА
23.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 8 ЦСКА1 : 1Спартак М
10.12.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Спартак М3 : 0ЦСКА
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 19-го тура РПЛ: «Спартак» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит18115244-203870,4
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М18113433-203666,7
3
Квалификация Лиги конференций
Сочи18101730-213157,4
4
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА1893621-163055,6
5 Краснодар1885529-182953,7
6 Локомотив М1877424-192851,9
7 Ахмат1890924-242750,0
8 Крылья Советов1883722-182750,0
9 Спартак М1865720-262342,6
10 Рубин1864823-272240,7
11 Урал1847712-181935,2
12 Арсенал1854921-351935,2
13
Стыковая зона
Нижний Новгород1854918-301935,2
14
Стыковая зона
Ростов1846830-351833,3
15
Зона вылета
Уфа1837817-261629,6
16
Зона вылета
Химки1828816-311425,9

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