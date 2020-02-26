Лидс - Тоттенхэм 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
26 февраля 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Антонио Конте
История личных встреч
|21.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 1
|08.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|3 : 1
|02.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 0
|27.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|20
|3
|3
|63-17
|63
|80,8
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|70-20
|60
|76,9
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|13
|7
|6
|44-34
|46
|59,0
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|38-27
|45
|62,5
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|12
|6
|8
|45-34
|42
|53,8
|7
|Вулверхэмптон
|25
|12
|4
|9
|24-20
|40
|53,3
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|12
|3
|9
|31-32
|39
|54,2
|9
|Саутгемптон
|26
|8
|11
|7
|34-37
|35
|44,9
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|7
|12
|6
|25-28
|33
|44,0
|11
|Кристал Пэлас
|26
|6
|11
|9
|36-37
|29
|37,2
|12
|Лестер Сити
|23
|7
|6
|10
|37-43
|27
|39,1
|13
|Астон Вилла
|24
|8
|3
|13
|31-37
|27
|37,5
|14
|Брентфорд
|26
|6
|6
|14
|27-42
|24
|30,8
|15
|Лидс Юнайтед
|25
|5
|8
|12
|29-56
|23
|30,7
|16
|Эвертон
|23
|6
|4
|13
|28-40
|22
|31,9
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|4
|10
|10
|26-45
|22
|30,6
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|23
|3
|11
|9
|21-29
|20
|29,0
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|25
|5
|3
|17
|25-47
|18
|24,0
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|26
|4
|5
|17
|15-55
|17
|21,8