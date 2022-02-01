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Суббота 26 февраля

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18:00  ru Манчестер Юнайтед - Уотфорд 18:00  ru Брентфорд - Ньюкасл 18:00  ru Брайтон - Астон Вилла 18:00  ru Кристал Пэлас - Бёрнли
18:00  ru Кардифф Сити - Фулхэм 18:00  ru Ноттингем - Бристоль 18:00  ru Питерборо - Халл Сити 18:00  ru Миллуолл - Шеффилд Юн
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Манчестер Юнайтед - Уотфорд 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
26 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия);
Манчестер Юнайтед Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Уотфорд, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч
20.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 12 Уотфорд4 : 1Манчестер Юнайтед
09.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед1 : 0Уотфорд
23.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Манчестер Юнайтед3 : 0Уотфорд
22.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Уотфорд2 : 0Манчестер Юнайтед
30.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 32 Манчестер Юнайтед2 : 1Уотфорд
15.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 5 Уотфорд1 : 2Манчестер Юнайтед
13.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 38 Манчестер Юнайтед1 : 0Уотфорд
28.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 14 Уотфорд2 : 4Манчестер Юнайтед
11.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 25 Манчестер Юнайтед2 : 0Уотфорд
18.09.2016 Англия - Премьер-лига Тур 5 Уотфорд3 : 1Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26203363-176380,8
2
Лига чемпионов
Ливерпуль26186270-206076,9
3
Лига чемпионов
Челси25148349-185066,7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26137644-344659,0
5
Лига Европы
Арсенал24143738-274562,5
6 Вест Хэм Юнайтед26126845-344253,8
7 Вулверхэмптон25124924-204053,3
8 Тоттенхэм Хотспур24123931-323954,2
9 Брайтон энд Хоув Альбион25712625-283344,0
10 Саутгемптон25711732-373242,7
11 Кристал Пэлас26611936-372937,2
12 Лестер Сити23761037-432739,1
13 Астон Вилла24831331-372737,5
14 Брентфорд26661427-422430,8
15 Лидс Юнайтед25581229-562330,7
16 Эвертон23641328-402231,9
17 Ньюкасл Юнайтед244101026-452230,6
18
Зона вылета
Бёрнли23311921-292029,0
19
Зона вылета
Уотфорд25531725-471824,0
20
Зона вылета
Норвич Сити25451615-531722,7

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