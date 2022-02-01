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Суббота 26 февраля

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18:00  ru Кардифф Сити - Фулхэм 18:00  ru Ноттингем - Бристоль 18:00  ru Питерборо - Халл Сити 18:00  ru Миллуолл - Шеффилд Юн
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18:00  ru Барнсли - Мидлсбро 18:00  ru Борнмут - Сток Сити 18:15  ru Хетафе - Алавес 19:00  ru Страсбург - Ницца
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20:30  ru Райо Вальекано - Реал Мадрид 20:30  ru Айнтрахт - Бавария 20:30  ru Флорида - Эдмонтон 20:30  ru Филадельфия - Вашингтон
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Хетафе - Алавес 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
26 февраля 2022, суббота. 18:15 МСК. Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания);
Хетафе Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Алавес, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Алавес
Витория
Главные тренеры
Испания Кике Санчес Флорес
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
11.12.2021 Испания - Примера Тур 17 Алавес1 : 1Хетафе
31.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Хетафе0 : 0Алавес
26.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Алавес0 : 0Хетафе
13.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Алавес0 : 0Хетафе
31.08.2019 Испания - Примера Тур 3 Хетафе1 : 1Алавес
18.01.2019 Испания - Примера Тур 20 Хетафе4 : 0Алавес
27.09.2018 Испания - Примера Тур 6 Алавес1 : 1Хетафе
07.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Алавес2 : 0Хетафе
30.11.2017 Кубок Испании 1/16 финала Алавес3 : 0Хетафе
18.11.2017 Испания - Примера Тур 12 Хетафе4 : 1Алавес
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид25176251-205776,0
2
Лига чемпионов
Севилья25149237-175168,0
3
Лига чемпионов
Бетис25144747-304661,3
4
Лига чемпионов
Барселона24119442-284258,3
5
Лига Европы
Атлетико М25126745-344256,0
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал25109642-243952,0
7 Реал Сосьедад24108624-253852,8
8 Атлетик Б25910629-213749,3
9 Сельта2588929-263242,7
10 Осасуна2588925-303242,7
11 Райо Вальекано24941128-293143,1
12 Валенсия2579937-423040,0
13 Эльче25781028-342938,7
14 Эспаньол25781030-352938,7
15 Хетафе25681124-282634,7
16 Мальорка24681023-382636,1
17 Гранада25591127-402432,0
18
Зона вылета
Кадис253111121-392026,7
19
Зона вылета
Алавес25551519-422026,7
20
Зона вылета
Леванте25291425-511520,0

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