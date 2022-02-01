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Суббота 26 февраля

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03:00  ru Орландо - Хьюстон 03:30  ru Нью-Йорк - Майами 04:00  ru Сент-Луис - Баффало 04:00  ru Миннесота - Филадельфия
04:30  ru Чикаго - Нью-Джерси 05:00  ru Колорадо - Виннипег 05:00  ru Финикс - Нью-Орлеан 05:00  ru Юта - Даллас
05:30  ru Аризона - Вегас 06:00  ru Анахайм - Лос-Анджелес 06:00  ru Лейкерс - Клипперс
14:00  ru Химки - Динамо 14:00  ru Нижний Новгород - Урал 15:30  ru Лидс - Тоттенхэм 15:30  ru Блэкберн Роверс - КПР
16:00  ru Мальорка - Валенсия 16:30  ru Сочи - Арсенал 17:00  ru Салернитана - Болонья 17:30  ru Боруссия М - Вольфсбург
17:30  ru Фрайбург - Герта 17:30  ru Гройтер Фюрт - Кёльн 17:30  ru Унион - Майнц 17:30  ru Байер - Арминия
18:00  ru Манчестер Юнайтед - Уотфорд 18:00  ru Брентфорд - Ньюкасл 18:00  ru Брайтон - Астон Вилла 18:00  ru Кристал Пэлас - Бёрнли
18:00  ru Кардифф Сити - Фулхэм 18:00  ru Ноттингем - Бристоль 18:00  ru Питерборо - Халл Сити 18:00  ru Миллуолл - Шеффилд Юн
18:00  ru Блэкпул - Рединг 18:00  ru Лутон - Дерби Каунти 18:00  ru Бирмингем - Хаддерсфилд 18:00  ru Ковентри - Престон
18:00  ru Барнсли - Мидлсбро 18:00  ru Борнмут - Сток Сити 18:15  ru Хетафе - Алавес 19:00  ru Страсбург - Ницца
19:00  ru Спартак М - ЦСКА 20:00  ru Детройт - Бостон 20:00  ru Эмполи - Ювентус 20:30  ru Эвертон - Манчестер Сити
20:30  ru Райо Вальекано - Реал Мадрид 20:30  ru Айнтрахт - Бавария 20:30  ru Флорида - Эдмонтон 20:30  ru Филадельфия - Вашингтон
21:00  ru Маритиму - Спортинг 22:45  ru Сассуоло - Фиорентина 23:00  ru Атлетико - Сельта 23:00  ru ПСЖ - Сент-Этьен
23:00  ru Питтсбург - Рейнджерс
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Атлетико - Сельта 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
26 февраля 2022, суббота. 23:00 МСК. Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Атлетико М Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Сельта, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Сельта
Виго
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
15.08.2021 Испания - Примера Тур 1 Сельта1 : 2Атлетико М
08.02.2021 Испания - Примера Тур 22 Атлетико М2 : 2Сельта
17.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Сельта0 : 2Атлетико М
07.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Сельта1 : 1Атлетико М
21.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Атлетико М0 : 0Сельта
13.04.2019 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М2 : 0Сельта
01.09.2018 Испания - Примера Тур 3 Сельта2 : 0Атлетико М
11.03.2018 Испания - Примера Тур 28 Атлетико М3 : 0Сельта
22.10.2017 Испания - Примера Тур 9 Сельта0 : 1Атлетико М
12.02.2017 Испания - Примера Тур 22 Атлетико М3 : 2Сельта
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Примеры: «Атлетико» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид25176251-205776,0
2
Лига чемпионов
Севилья25149237-175168,0
3
Лига чемпионов
Бетис25144747-304661,3
4
Лига чемпионов
Барселона24119442-284258,3
5
Лига Европы
Атлетико М25126745-344256,0
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал25109642-243952,0
7 Реал Сосьедад24108624-253852,8
8 Атлетик Б25910629-213749,3
9 Сельта2588929-263242,7
10 Осасуна2588925-303242,7
11 Райо Вальекано24941128-293143,1
12 Валенсия2579937-423040,0
13 Эльче25781028-342938,7
14 Эспаньол25781030-352938,7
15 Хетафе25681124-282634,7
16 Мальорка24681023-382636,1
17 Гранада25591127-402432,0
18
Зона вылета
Кадис253111121-392026,7
19
Зона вылета
Алавес25551519-422026,7
20
Зона вылета
Леванте25291425-511520,0

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