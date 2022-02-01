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Суббота 26 февраля

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03:00  ru Орландо - Хьюстон 03:30  ru Нью-Йорк - Майами 04:00  ru Сент-Луис - Баффало 04:00  ru Миннесота - Филадельфия
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17:30  ru Фрайбург - Герта 17:30  ru Гройтер Фюрт - Кёльн 17:30  ru Унион - Майнц 17:30  ru Байер - Арминия
18:00  ru Манчестер Юнайтед - Уотфорд 18:00  ru Брентфорд - Ньюкасл 18:00  ru Брайтон - Астон Вилла 18:00  ru Кристал Пэлас - Бёрнли
18:00  ru Кардифф Сити - Фулхэм 18:00  ru Ноттингем - Бристоль 18:00  ru Питерборо - Халл Сити 18:00  ru Миллуолл - Шеффилд Юн
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20:30  ru Райо Вальекано - Реал Мадрид 20:30  ru Айнтрахт - Бавария 20:30  ru Флорида - Эдмонтон 20:30  ru Филадельфия - Вашингтон
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Гройтер Фюрт - Кёльн 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
26 февраля 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 24-й тур
Гройтер Фюрт Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Кёльн, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Германия Штефан Лайтль
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
01.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 7 Кёльн3 : 1Гройтер Фюрт
06.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 32 Гройтер Фюрт0 : 4Кёльн
01.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 15 Кёльн4 : 0Гройтер Фюрт
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария23181474-265579,7
2
Лига чемпионов
Боруссия Д23161663-364971,0
3
Лига чемпионов
Байер23125660-394159,4
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг23114849-283753,6
5
Лига Европы
Хоффенхайм23114845-353753,6
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург23107636-263753,6
7 Кёльн2398635-373550,7
8 Майнц23104934-263449,3
9 Унион2397729-313449,3
10 Айнтрахт Ф2387833-353144,9
11 Бохум23851025-332942,0
12 Вольфсбург23831224-352739,1
13 Боруссия М23751130-462637,7
14 Арминия23510822-292536,2
15 Герта23651225-512333,3
16
Стыковая зона
Аугсбург23571125-402231,9
17
Зона вылета
Штутгарт23471227-431927,5
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт23341621-611318,8

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