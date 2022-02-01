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Сассуоло - Фиорентина 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
26 февраля 2022, суббота. 22:50 МСК. Италия - Серия А, 27-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
Сассуоло Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Фиорентина, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 22:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
19.12.2021 Италия - Серия А Тур 18 Фиорентина2 : 2Сассуоло
17.04.2021 Италия - Серия А Тур 31 Сассуоло3 : 1Фиорентина
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Фиорентина1 : 1Сассуоло
01.07.2020 Италия - Серия А Тур 29 Фиорентина1 : 3Сассуоло
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Сассуоло1 : 2Фиорентина
29.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Фиорентина0 : 1Сассуоло
09.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Сассуоло3 : 3Фиорентина
21.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Сассуоло1 : 0Фиорентина
03.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Фиорентина3 : 0Сассуоло
07.05.2017 Италия - Серия А Тур 35 Сассуоло2 : 2Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан26175452-285671,8
2
Лига чемпионов
Интер М25166355-225472,0
3
Лига чемпионов
Наполи26166447-185469,2
4
Лига чемпионов
Ювентус26138538-234760,3
5
Лига Европы
Аталанта25128546-304458,7
6
Лига Европы
Лацио26127753-404355,1
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина25133944-344256,0
8 Рома26125944-344152,6
9 Верона26107949-423747,4
10 Торино25961032-263344,0
11 Сассуоло2689943-443342,3
12 Болонья25941231-413141,3
13 Эмполи26871138-503139,7
14 Сампдория26751435-422633,3
15 Специя26751428-482633,3
16 Удинезе24510931-412534,7
17 Венеция25571323-442229,3
18
Зона вылета
Кальяри264101226-472228,2
19
Зона вылета
Дженоа261131222-471620,5
20
Зона вылета
Салернитана24351619-551419,4

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