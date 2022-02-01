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Суббота 26 февраля

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18:00  ru Кардифф Сити - Фулхэм 18:00  ru Ноттингем - Бристоль 18:00  ru Питерборо - Халл Сити 18:00  ru Миллуолл - Шеффилд Юн
18:00  ru Блэкпул - Рединг 18:00  ru Лутон - Дерби Каунти 18:00  ru Бирмингем - Хаддерсфилд 18:00  ru Ковентри - Престон
18:00  ru Барнсли - Мидлсбро 18:00  ru Борнмут - Сток Сити 18:15  ru Хетафе - Алавес 19:00  ru Страсбург - Ницца
19:00  ru Спартак М - ЦСКА 20:00  ru Детройт - Бостон 20:00  ru Эмполи - Ювентус 20:30  ru Эвертон - Манчестер Сити
20:30  ru Райо Вальекано - Реал Мадрид 20:30  ru Айнтрахт - Бавария 20:30  ru Флорида - Эдмонтон 20:30  ru Филадельфия - Вашингтон
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Страсбург - Ницца 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
26 февраля 2022, суббота. 19:00 МСК. Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция);
Страсбург Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ницца, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
05.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 17 Ницца0 : 3Страсбург
16.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 37 Ницца0 : 2Страсбург
29.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Страсбург0 : 2Ницца
26.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 Страсбург1 : 0Ницца
03.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 27 Ницца1 : 0Страсбург
22.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 19 Страсбург2 : 0Ницца
28.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 35 Страсбург1 : 1Ницца
22.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 10 Ницца1 : 2Страсбург
12.01.2008 Франция - Лига 1 Тур 20 Страсбург0 : 1Ницца
11.08.2007 Франция - Лига 1 Тур 2 Ницца1 : 0Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ25185253-225978,7
2
Лига чемпионов
Марсель25137538-234661,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца25144737-2145-161,3
4
Лига Европы
Страсбург25126748-314256,0
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн25124947-234053,3
6 Монако25108738-273850,7
7 Нант25115934-293850,7
8 Лион25109634-3138-152,0
9 Монпелье251141039-343749,3
10 Ланс25107840-363749,3
11 Лилль2599732-353648,0
12 Брест2588934-373242,7
13 Анже25781030-362938,7
14 Реймс25610928-292837,3
15 Клермон25761226-412736,0
16 Сент-Этьен25571326-472229,3
17 Труа25561422-402128,0
18
Стыковая зона
Лорьян25491220-392128,0
19
Зона вылета
Метц25491225-452128,0
20
Зона вылета
Бордо25491237-622128,0

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