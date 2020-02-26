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Суббота 26 февраля

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ПСЖ - Сент-Этьен 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
26 февраля 2022, суббота. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
ПСЖ Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Сент-Этьен, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Франция Паскаль Дюпра
История личных встреч
28.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 15 Сент-Этьен1 : 3ПСЖ
18.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 33 ПСЖ3 : 2Сент-Этьен
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Сент-Этьен1 : 1ПСЖ
24.07.2020 Кубок Франции Финал ПСЖ1 : 0Сент-Этьен
08.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/4 финала ПСЖ6 : 1Сент-Этьен
15.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Сент-Этьен0 : 4ПСЖ
17.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Сент-Этьен0 : 1ПСЖ
14.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 5 ПСЖ4 : 0Сент-Этьен
06.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Сент-Этьен1 : 1ПСЖ
25.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 4 ПСЖ3 : 0Сент-Этьен
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ25185253-225978,7
2
Лига чемпионов
Марсель25137538-234661,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца25144737-2145-161,3
4
Лига Европы
Страсбург25126748-314256,0
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн25124947-234053,3
6 Монако25108738-273850,7
7 Нант25115934-293850,7
8 Лион25109634-3138-152,0
9 Монпелье251141039-343749,3
10 Ланс25107840-363749,3
11 Лилль2599732-353648,0
12 Брест2588934-373242,7
13 Анже25781030-362938,7
14 Реймс25610928-292837,3
15 Клермон25761226-412736,0
16 Сент-Этьен25571326-472229,3
17 Труа25561422-402128,0
18
Стыковая зона
Лорьян25491220-392128,0
19
Зона вылета
Метц25491225-452128,0
20
Зона вылета
Бордо25491237-622128,0

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