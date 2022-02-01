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Суббота 26 февраля

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Маритиму - Спортинг 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Душ Баррейруш (Фуншал, Португалия), вместимость: 8922
26 февраля 2022, суббота. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 24-й тур
Главный судья: Мануэл Оливейра (Гондомар, Португалия);
Маритиму Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маритиму - Спортинг, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Душ Баррейруш (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маритиму
Фуншал
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Вашку Сеабра
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
24.09.2021 Португалия - Примейра Тур 7 Спортинг1 : 0Маритиму
19.05.2021 Португалия - Примейра Тур 34 Спортинг5 : 1Маритиму
05.02.2021 Португалия - Примейра Тур 17 Маритиму0 : 2Спортинг
12.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Маритиму2 : 0Спортинг
28.01.2020 Португалия - Примейра Тур 18 Спортинг1 : 0Маритиму
11.08.2019 Португалия - Примейра Тур 1 Маритиму1 : 1Спортинг
25.02.2019 Португалия - Примейра Тур 23 Маритиму0 : 0Спортинг
29.09.2018 Португалия - Примейра Тур 6 Спортинг2 : 0Маритиму
16.09.2018 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 1 Спортинг3 : 1Маритиму
13.05.2018 Португалия - Примейра Тур 34 Маритиму2 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту23203058-166391,3
2
Лига чемпионов
Спортинг23183246-155782,6
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика23163460-225173,9
4
Квалификация Лиги конференций
Брага23135540-234463,8
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте23117535-244058,0
6 Витория Гимарайнш2386933-303043,5
7 Эшторил2379726-273043,5
8 Маритиму2377928-312840,6
9 Портимоненсе2377923-252840,6
10 Санта-Клара23671027-422536,2
11 Пасуш де Феррейра2359918-272434,8
12 Фамаликан23581029-372333,3
13 Визела23581025-392333,3
14 Боавишта23313727-362231,9
15 Арока23561222-422130,4
16
Стыковая зона
Тондела23621529-452029,0
17
Зона вылета
Морейренсе23471222-381927,5
18
Зона вылета
Белененсеш23361414-431521,7

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