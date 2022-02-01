Блэкберн Роверс - КПР 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
26 февраля 2022, суббота. 15:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур
Главный судья: Джереми Симпсон (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Марк Уорбертон
История личных встреч
|19.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 13
|1 : 0
|06.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|1 : 0
|07.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|3 : 1
|28.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|2 : 1
|05.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|4 : 2
|19.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|1 : 2
|03.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|1 : 0
|04.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|1 : 0
|07.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2
|10.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|32
|67
| 2
Повышение
|Борнмут
|30
|58
| 3
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|33
|56
| 4
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|34
|56
| 5
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|33
|54
| 6
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|32
|53
|7
|Мидлсбро
|32
|52
|8
|Лутон Таун
|32
|51
|9
|Ковентри Сити
|32
|50
|10
|Ноттингем Форест
|32
|48
|11
|Вест Бромвич Альбион
|33
|46
|12
|Миллуолл
|32
|46
|13
|Престон Норт Энд
|34
|46
|14
|Сток Сити
|32
|44
|15
|Блэкпул
|33
|42
|16
|Бристоль Сити
|34
|40
|17
|Суонси Сити
|31
|38
|18
|Бирмингем Сити
|34
|37
|19
|Кардифф Сити
|33
|36
|20
|Халл Сити
|34
|34
|21
|Рединг
|33
|29
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|33
|21
| 23
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|32
|21
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|32
|20