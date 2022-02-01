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Суббота 26 февраля

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18:00  ru Кардифф Сити - Фулхэм 18:00  ru Ноттингем - Бристоль 18:00  ru Питерборо - Халл Сити 18:00  ru Миллуолл - Шеффилд Юн
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Ноттингем Форест - Бристоль Сити 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
26 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Ноттингем Форест Бристоль Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Бристоль Сити, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
19.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Бристоль Сити1 : 2Ноттингем Форест
10.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Бристоль Сити0 : 0Ноттингем Форест
03.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Ноттингем Форест1 : 2Бристоль Сити
01.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Ноттингем Форест1 : 0Бристоль Сити
23.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Бристоль Сити0 : 0Ноттингем Форест
19.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Ноттингем Форест0 : 1Бристоль Сити
04.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Бристоль Сити1 : 1Ноттингем Форест
28.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Ноттингем Форест0 : 0Бристоль Сити
16.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Бристоль Сити2 : 1Ноттингем Форест
21.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Ноттингем Форест1 : 0Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм32 67
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс33 56
4
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун34 56
5
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс33 54
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед32 53
7 Мидлсбро32 52
8 Лутон Таун32 51
9 Ковентри Сити32 50
10 Ноттингем Форест32 48
11 Вест Бромвич Альбион33 46
12 Миллуолл32 46
13 Престон Норт Энд34 46
14 Сток Сити32 44
15 Блэкпул33 42
16 Бристоль Сити34 40
17 Суонси Сити31 38
18 Бирмингем Сити34 37
19 Кардифф Сити33 36
20 Халл Сити34 34
21 Рединг33 29
22
Зона вылета
Дерби Каунти33 21
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед32 21
24
Зона вылета
Барнсли32 20

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