Онлайн трансляции
Суббота 26 февраля

03:00  ru Каролина - Коламбус 03:00  ru Вашингтон - Сан-Антонио 03:00  ru Шарлотт - Торонто 03:00  ru Индиана - Оклахома
03:00  ru Орландо - Хьюстон 03:30  ru Нью-Йорк - Майами 04:00  ru Сент-Луис - Баффало 04:00  ru Миннесота - Филадельфия
04:30  ru Чикаго - Нью-Джерси 05:00  ru Колорадо - Виннипег 05:00  ru Финикс - Нью-Орлеан 05:00  ru Юта - Даллас
05:30  ru Аризона - Вегас 06:00  ru Анахайм - Лос-Анджелес 06:00  ru Лейкерс - Клипперс
14:00  ru Химки - Динамо 14:00  ru Нижний Новгород - Урал 15:30  ru Лидс - Тоттенхэм 15:30  ru Блэкберн Роверс - КПР
16:00  ru Мальорка - Валенсия 16:30  ru Сочи - Арсенал 17:00  ru Салернитана - Болонья 17:30  ru Боруссия М - Вольфсбург
17:30  ru Фрайбург - Герта 17:30  ru Гройтер Фюрт - Кёльн 17:30  ru Унион - Майнц 17:30  ru Байер - Арминия
18:00  ru Манчестер Юнайтед - Уотфорд 18:00  ru Брентфорд - Ньюкасл 18:00  ru Брайтон - Астон Вилла 18:00  ru Кристал Пэлас - Бёрнли
18:00  ru Кардифф Сити - Фулхэм 18:00  ru Ноттингем - Бристоль 18:00  ru Питерборо - Халл Сити 18:00  ru Миллуолл - Шеффилд Юн
18:00  ru Блэкпул - Рединг 18:00  ru Лутон - Дерби Каунти 18:00  ru Бирмингем - Хаддерсфилд 18:00  ru Ковентри - Престон
18:00  ru Барнсли - Мидлсбро 18:00  ru Борнмут - Сток Сити 18:15  ru Хетафе - Алавес 19:00  ru Страсбург - Ницца
19:00  ru Спартак М - ЦСКА 20:00  ru Детройт - Бостон 20:00  ru Эмполи - Ювентус 20:30  ru Эвертон - Манчестер Сити
20:30  ru Райо Вальекано - Реал Мадрид 20:30  ru Айнтрахт - Бавария 20:30  ru Флорида - Эдмонтон 20:30  ru Филадельфия - Вашингтон
21:00  ru Маритиму - Спортинг 22:45  ru Сассуоло - Фиорентина 23:00  ru Атлетико - Сельта 23:00  ru ПСЖ - Сент-Этьен
23:00  ru Питтсбург - Рейнджерс
Свернуть список

Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
26 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур
Миллуолл Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Гари Роуэтт
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
19.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Шеффилд Юнайтед1 : 2Миллуолл
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Миллуолл0 : 2Шеффилд Юнайтед
13.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Шеффилд Юнайтед1 : 1Миллуолл
29.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Миллуолл2 : 3Шеффилд Юнайтед
14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Шеффилд Юнайтед1 : 1Миллуолл
02.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Миллуолл3 : 1Шеффилд Юнайтед
28.03.2017 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 37 Шеффилд Юнайтед2 : 0Миллуолл
20.08.2016 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 4 Миллуолл2 : 1Шеффилд Юнайтед
19.03.2016 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 37 Миллуолл1 : 0Шеффилд Юнайтед
24.10.2015 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 15 Шеффилд Юнайтед1 : 2Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм32 67
2
Повышение
Борнмут30 58
3
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс33 56
4
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун34 56
5
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс33 54
6
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед32 53
7 Мидлсбро32 52
8 Лутон Таун32 51
9 Ковентри Сити32 50
10 Ноттингем Форест32 48
11 Вест Бромвич Альбион33 46
12 Миллуолл32 46
13 Престон Норт Энд34 46
14 Сток Сити32 44
15 Блэкпул33 42
16 Бристоль Сити34 40
17 Суонси Сити31 38
18 Бирмингем Сити34 37
19 Кардифф Сити33 36
20 Халл Сити34 34
21 Рединг33 29
22
Зона вылета
Дерби Каунти33 21
23
Зона вылета
Питерборо Юнайтед32 21
24
Зона вылета
Барнсли32 20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close