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Суббота 26 февраля

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04:30  ru Чикаго - Нью-Джерси 05:00  ru Колорадо - Виннипег 05:00  ru Финикс - Нью-Орлеан 05:00  ru Юта - Даллас
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18:00  ru Кардифф Сити - Фулхэм 18:00  ru Ноттингем - Бристоль 18:00  ru Питерборо - Халл Сити 18:00  ru Миллуолл - Шеффилд Юн
18:00  ru Блэкпул - Рединг 18:00  ru Лутон - Дерби Каунти 18:00  ru Бирмингем - Хаддерсфилд 18:00  ru Ковентри - Престон
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20:30  ru Райо Вальекано - Реал Мадрид 20:30  ru Айнтрахт - Бавария 20:30  ru Флорида - Эдмонтон 20:30  ru Филадельфия - Вашингтон
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Сент-Луис Блюз - Баффало Сэйбрз 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
26 февраля 2022, суббота. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз Баффало Сэйбрз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Баффало Сэйбрз
Баффало
35ФинляндияврВилле Хуссо
50КанадаврДжордан Биннингтон
41КанадазщРоберт Бортуццо
46КанадазщДжейк Уолман
47СШАзщТори Крюг
55КанадазщКолтон Парэйко
72СШАзщДжастин Фолк
77ФинляндиязщНико Миккола
10КанаданпБрэйден Шенн
18КанаданпРоберт Томас
20СШАнпБрэндон Саад
21КанаданпТайлер Бозак
25КанаданпДжордан Кайру
37РоссиянпКлим Костин
49РоссиянпИван Барбашёв
57КанаданпДэвид Перрон
70ШвециянпОскар Сундквист
89РоссиянпПавел Бучневич
90КанаданпРайан О'Райлли
91РоссиянпВладимир Тарасенко
31КанадаврДастин Токарски
41СШАврКрэйг Андерсон
13КанадазщМарк Писик
23СШАзщМаттиас Самуэльссон
26ШвециязщРасмус Далин
45СШАзщКейси Фицджеральд
78КанадазщДжейкоб Брайсон
8ШвециязщРоберт Хег
15СШАнпДжон Хэйден
19КанаданпПейтон Кребс
20КанаданпКоди Икин
24КанаданпДилан Козенс
37СШАнпКейси Миттельштадт
53КанаданпДжефф Скиннер
72СШАнпТейдж Томпсон
74ШвециянпРасмус Асплунд
89СШАнпАлекс Так
96СШАнпАндерс Бьорк
21СШАнпКайл Окпосо
71ШвециянпВиктор Олофссон
Главные тренеры
КанадаКрэйг Берюбе
СШАДон Гранато
История личных встреч
10.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 1Баффало Сэйбрз
11.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2Сент-Луис Блюз
18.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3 БСент-Луис Блюз
28.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 1Баффало Сэйбрз
04.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 1Сент-Луис Блюз
11.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
18.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2Сент-Луис Блюз
16.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 1Баффало Сэйбрз
24.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2Сент-Луис Блюз
20.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 ББаффало Сэйбрз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
3 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
5 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
6 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
7 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
8 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
9 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
10 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
11 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
12 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
13 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
14 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
15 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
16 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
17 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
18 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
19 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
20 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
21 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
22 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
23 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
24 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
25 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
26 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
27 Нью-Джерси Дэвилз5113414128152-1834140,2
28 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
29 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
30 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3
31 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
32 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
2 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
4 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
5 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
6 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
7 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
8 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
9 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
10 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
12 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
13 Нью-Джерси Дэвилз5113414128152-1834140,2
14 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
15 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
16 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
3 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
4 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
5 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
6 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
7 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
8 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
9 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
10 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
11 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
12 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
13 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
14 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
15 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3
16 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
2 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
3 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
4 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
5 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
6 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
7 Нью-Джерси Дэвилз5113414128152-1834140,2
8 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
3 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
4 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
5 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
6 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
7 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
8 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
3 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
4 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
5 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
6 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
7 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
8 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
2 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
3 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
4 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
5 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
6 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
7 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
8 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3

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