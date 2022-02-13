Онлайн трансляции
Суббота 26 февраля

03:00  ru Каролина - Коламбус 03:00  ru Вашингтон - Сан-Антонио 03:00  ru Шарлотт - Торонто 03:00  ru Индиана - Оклахома
03:00  ru Орландо - Хьюстон 03:30  ru Нью-Йорк - Майами 04:00  ru Сент-Луис - Баффало 04:00  ru Миннесота - Филадельфия
04:30  ru Чикаго - Нью-Джерси 05:00  ru Колорадо - Виннипег 05:00  ru Финикс - Нью-Орлеан 05:00  ru Юта - Даллас
05:30  ru Аризона - Вегас 06:00  ru Анахайм - Лос-Анджелес 06:00  ru Лейкерс - Клипперс
14:00  ru Химки - Динамо 14:00  ru Нижний Новгород - Урал 15:30  ru Лидс - Тоттенхэм 15:30  ru Блэкберн Роверс - КПР
16:00  ru Мальорка - Валенсия 16:30  ru Сочи - Арсенал 17:00  ru Салернитана - Болонья 17:30  ru Боруссия М - Вольфсбург
17:30  ru Фрайбург - Герта 17:30  ru Гройтер Фюрт - Кёльн 17:30  ru Унион - Майнц 17:30  ru Байер - Арминия
18:00  ru Манчестер Юнайтед - Уотфорд 18:00  ru Брентфорд - Ньюкасл 18:00  ru Брайтон - Астон Вилла 18:00  ru Кристал Пэлас - Бёрнли
18:00  ru Кардифф Сити - Фулхэм 18:00  ru Ноттингем - Бристоль 18:00  ru Питерборо - Халл Сити 18:00  ru Миллуолл - Шеффилд Юн
18:00  ru Блэкпул - Рединг 18:00  ru Лутон - Дерби Каунти 18:00  ru Бирмингем - Хаддерсфилд 18:00  ru Ковентри - Престон
18:00  ru Барнсли - Мидлсбро 18:00  ru Борнмут - Сток Сити 18:15  ru Хетафе - Алавес 19:00  ru Страсбург - Ницца
19:00  ru Спартак М - ЦСКА 20:00  ru Детройт - Бостон 20:00  ru Эмполи - Ювентус 20:30  ru Эвертон - Манчестер Сити
20:30  ru Райо Вальекано - Реал Мадрид 20:30  ru Айнтрахт - Бавария 20:30  ru Флорида - Эдмонтон 20:30  ru Филадельфия - Вашингтон
21:00  ru Маритиму - Спортинг 22:45  ru Сассуоло - Фиорентина 23:00  ru Атлетико - Сельта 23:00  ru ПСЖ - Сент-Этьен
23:00  ru Питтсбург - Рейнджерс
Свернуть список

Аризона Койотс - Вегас Голден Найтс 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
26 февраля 2022, суббота. 05:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс Вегас Голден Найтс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Вегас Голден Найтс
Парадайс
31КанадаврСкотт Уэджвуд
70ЧехияврКарел Веймелка
6КанадазщДжейкоб Чикран
14СШАзщШейн Гостисбер
61КанадазщДайсин Мэйо
62ШвейцариязщЯнис Мозер
86ШвециязщАнтон Строльман
92БеларусьзщВладислав Колячонок
8СШАнпНик Шмальц
9СШАнпКлейтон Келлер
17СШАнпАлекс Гальченюк
21ШвециянпЛуи Эрикссон
26ФранциянпАнтуан Руссель
29КанаданпБарретт Хэйтон
36СШАнпКристиан Фишер
38КанаданпЛиам О'Брайен
67КанаданпЛоусон Круз
72СШАнпТрэвис Бойд
81СШАнпФил Кессел
12КанаданпНик Ритчи
36КанадаврЛоган Томпсон
39КанадаврЛоран Броссуа
3КанадазщБрейден Макнэбб
7КанадазщАлекс Пьетранджело
14КанадазщНиколас Хаг
17КанадазщБен Хаттон
27КанадазщШи Теодор
2КанадазщЗак Уайтклауд
9СШАнпДжек Айкел
10КанаданпНиколя Руа
19КанаданпРайлли Смит
20КанаданпЧандлер Стивенсон
21КанаданпБретт Хауден
26ШвециянпМаттиас Янмарк
28КанаданпУильям Каррье
55КанаданпКиган Колесар
63РоссиянпЕвгений Дадонов
67СШАнпМакс Пасиоретти
71ШвециянпВильям Карлссон
22КанаданпМайкл Амадио
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
КанадаПитер Дебур
История личных встреч
04.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 7Вегас Голден Найтс
08.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс1 : 3 БАризона Койотс
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3 ОТВегас Голден Найтс
01.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 0Вегас Голден Найтс
11.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 0Аризона Койотс
10.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс7 : 4Аризона Койотс
25.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс0 : 1Вегас Голден Найтс
23.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 2Вегас Голден Найтс
21.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 2Аризона Койотс
19.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2Аризона Койотс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
3 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
5 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
6 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
7 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
8 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
9 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
10 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
11 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
12 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
13 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
14 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
15 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
16 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
17 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
18 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
19 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
20 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
21 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
22 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
23 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
24 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
25 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
26 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
27 Нью-Джерси Дэвилз5113414128152-1834140,2
28 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
29 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
30 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3
31 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
32 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
2 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
4 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
5 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
6 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
7 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
8 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
9 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
10 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
12 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
13 Нью-Джерси Дэвилз5113414128152-1834140,2
14 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
15 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
16 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
3 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
4 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
5 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
6 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
7 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
8 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
9 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
10 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
11 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
12 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
13 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
14 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
15 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3
16 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
2 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
3 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
4 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
5 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
6 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
7 Нью-Джерси Дэвилз5113414128152-1834140,2
8 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
3 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
4 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
5 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
6 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
7 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
8 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
3 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
4 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
5 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
6 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
7 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
8 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
2 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
3 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
4 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
5 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
6 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
7 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
8 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close