Аризона Койотс - Вегас Голден Найтс 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
26 февраля 2022, суббота. 05:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Вегас Голден Найтс
Парадайс
|31
|вр
|Скотт Уэджвуд
|70
|вр
|Карел Веймелка
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|14
|зщ
|Шейн Гостисбер
|61
|зщ
|Дайсин Мэйо
|62
|зщ
|Янис Мозер
|86
|зщ
|Антон Строльман
|92
|зщ
|Владислав Колячонок
|8
|нп
|Ник Шмальц
|9
|нп
|Клейтон Келлер
|17
|нп
|Алекс Гальченюк
|21
|нп
|Луи Эрикссон
|26
|нп
|Антуан Руссель
|29
|нп
|Барретт Хэйтон
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|38
|нп
|Лиам О'Брайен
|67
|нп
|Лоусон Круз
|72
|нп
|Трэвис Бойд
|81
|нп
|Фил Кессел
|12
|нп
|Ник Ритчи
|36
|вр
|Логан Томпсон
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|3
|зщ
|Брейден Макнэбб
|7
|зщ
|Алекс Пьетранджело
|14
|зщ
|Николас Хаг
|17
|зщ
|Бен Хаттон
|27
|зщ
|Ши Теодор
|2
|зщ
|Зак Уайтклауд
|9
|нп
|Джек Айкел
|10
|нп
|Николя Руа
|19
|нп
|Райлли Смит
|20
|нп
|Чандлер Стивенсон
|21
|нп
|Бретт Хауден
|26
|нп
|Маттиас Янмарк
|28
|нп
|Уильям Каррье
|55
|нп
|Киган Колесар
|63
|нп
|Евгений Дадонов
|67
|нп
|Макс Пасиоретти
|71
|нп
|Вильям Карлссон
|22
|нп
|Майкл Амадио
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Питер Дебур
История личных встреч
|04.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|08.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3 Б
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|01.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|11.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|10.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|25.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|23.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|51
|30
|4
|3
|1
|3
|10
|204-145
|78
|76,5
|2
|Каролина Харрикейнз
|51
|31
|4
|1
|0
|4
|11
|180-121
|76
|74,5
|3
|Флорида Пантерз
|52
|26
|7
|2
|3
|2
|12
|215-157
|75
|72,1
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|50
|24
|7
|2
|4
|2
|11
|174-142
|72
|72,0
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|51
|28
|1
|4
|2
|3
|13
|155-128
|71
|69,6
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|51
|27
|4
|2
|1
|3
|14
|182-142
|70
|68,6
|7
|Питтсбург Пингвинз
|53
|25
|4
|2
|5
|3
|14
|174-146
|70
|66,0
|8
|Сент-Луис Блюз
|51
|28
|1
|2
|2
|4
|14
|184-141
|68
|66,7
|9
|Калгари Флэймз
|50
|26
|2
|2
|0
|6
|14
|170-121
|66
|66,0
|10
|Миннесота Уайлд
|49
|23
|4
|4
|3
|0
|15
|187-150
|65
|66,3
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|53
|23
|3
|2
|2
|7
|16
|172-149
|65
|61,3
|12
|Бостон Брюинз
|51
|25
|4
|1
|2
|2
|17
|148-141
|64
|62,7
|13
|Нэшвилл Предаторз
|52
|23
|5
|2
|2
|2
|18
|161-148
|64
|61,5
|14
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|51
|22
|3
|2
|2
|5
|17
|150-143
|61
|59,8
|16
|Эдмонтон Ойлерз
|51
|23
|2
|3
|0
|3
|20
|171-166
|59
|57,8
|17
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|18
|Анахайм Дакс
|53
|17
|4
|4
|4
|5
|19
|160-161
|59
|55,7
|19
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|52
|18
|6
|3
|1
|0
|24
|173-190
|55
|52,9
|21
|Виннипег Джетс
|51
|19
|2
|1
|4
|5
|20
|147-153
|53
|52,0
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|51
|15
|6
|2
|2
|4
|22
|138-161
|52
|51,0
|23
|Детройт Ред Уингз
|52
|13
|7
|3
|1
|5
|23
|149-181
|52
|50,0
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|47
|17
|1
|1
|5
|3
|20
|119-132
|46
|48,9
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|26
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|51
|13
|4
|1
|4
|1
|28
|152-183
|41
|40,2
|28
|Филадельфия Флайерз
|51
|11
|4
|0
|4
|6
|26
|129-180
|40
|39,2
|29
|Баффало Сэйбрз
|53
|13
|1
|2
|1
|7
|29
|141-191
|40
|37,7
|30
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3
|31
|Монреаль Канадиенс
|52
|9
|1
|2
|0
|7
|33
|121-197
|31
|29,8
|32
|Аризона Койотс
|51
|9
|3
|1
|4
|0
|34
|116-189
|30
|29,4
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|51
|31
|4
|1
|0
|4
|11
|180-121
|76
|74,5
|2
|Флорида Пантерз
|52
|26
|7
|2
|3
|2
|12
|215-157
|75
|72,1
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|50
|24
|7
|2
|4
|2
|11
|174-142
|72
|72,0
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|51
|28
|1
|4
|2
|3
|13
|155-128
|71
|69,6
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|51
|27
|4
|2
|1
|3
|14
|182-142
|70
|68,6
|6
|Питтсбург Пингвинз
|53
|25
|4
|2
|5
|3
|14
|174-146
|70
|66,0
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|53
|23
|3
|2
|2
|7
|16
|172-149
|65
|61,3
|8
|Бостон Брюинз
|51
|25
|4
|1
|2
|2
|17
|148-141
|64
|62,7
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|52
|18
|6
|3
|1
|0
|24
|173-190
|55
|52,9
|10
|Детройт Ред Уингз
|52
|13
|7
|3
|1
|5
|23
|149-181
|52
|50,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|47
|17
|1
|1
|5
|3
|20
|119-132
|46
|48,9
|12
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|51
|13
|4
|1
|4
|1
|28
|152-183
|41
|40,2
|14
|Филадельфия Флайерз
|51
|11
|4
|0
|4
|6
|26
|129-180
|40
|39,2
|15
|Баффало Сэйбрз
|53
|13
|1
|2
|1
|7
|29
|141-191
|40
|37,7
|16
|Монреаль Канадиенс
|52
|9
|1
|2
|0
|7
|33
|121-197
|31
|29,8
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|51
|30
|4
|3
|1
|3
|10
|204-145
|78
|76,5
|2
|Сент-Луис Блюз
|51
|28
|1
|2
|2
|4
|14
|184-141
|68
|66,7
|3
|Калгари Флэймз
|50
|26
|2
|2
|0
|6
|14
|170-121
|66
|66,0
|4
|Миннесота Уайлд
|49
|23
|4
|4
|3
|0
|15
|187-150
|65
|66,3
|5
|Нэшвилл Предаторз
|52
|23
|5
|2
|2
|2
|18
|161-148
|64
|61,5
|6
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|51
|22
|3
|2
|2
|5
|17
|150-143
|61
|59,8
|8
|Эдмонтон Ойлерз
|51
|23
|2
|3
|0
|3
|20
|171-166
|59
|57,8
|9
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|10
|Анахайм Дакс
|53
|17
|4
|4
|4
|5
|19
|160-161
|59
|55,7
|11
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|12
|Виннипег Джетс
|51
|19
|2
|1
|4
|5
|20
|147-153
|53
|52,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|51
|15
|6
|2
|2
|4
|22
|138-161
|52
|51,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|15
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3
|16
|Аризона Койотс
|51
|9
|3
|1
|4
|0
|34
|116-189
|30
|29,4
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|51
|31
|4
|1
|0
|4
|11
|180-121
|76
|74,5
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|51
|28
|1
|4
|2
|3
|13
|155-128
|71
|69,6
|3
|Питтсбург Пингвинз
|53
|25
|4
|2
|5
|3
|14
|174-146
|70
|66,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|53
|23
|3
|2
|2
|7
|16
|172-149
|65
|61,3
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|52
|18
|6
|3
|1
|0
|24
|173-190
|55
|52,9
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|47
|17
|1
|1
|5
|3
|20
|119-132
|46
|48,9
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|51
|13
|4
|1
|4
|1
|28
|152-183
|41
|40,2
|8
|Филадельфия Флайерз
|51
|11
|4
|0
|4
|6
|26
|129-180
|40
|39,2
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|52
|26
|7
|2
|3
|2
|12
|215-157
|75
|72,1
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|50
|24
|7
|2
|4
|2
|11
|174-142
|72
|72,0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|51
|27
|4
|2
|1
|3
|14
|182-142
|70
|68,6
|4
|Бостон Брюинз
|51
|25
|4
|1
|2
|2
|17
|148-141
|64
|62,7
|5
|Детройт Ред Уингз
|52
|13
|7
|3
|1
|5
|23
|149-181
|52
|50,0
|6
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|7
|Баффало Сэйбрз
|53
|13
|1
|2
|1
|7
|29
|141-191
|40
|37,7
|8
|Монреаль Канадиенс
|52
|9
|1
|2
|0
|7
|33
|121-197
|31
|29,8
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|51
|30
|4
|3
|1
|3
|10
|204-145
|78
|76,5
|2
|Сент-Луис Блюз
|51
|28
|1
|2
|2
|4
|14
|184-141
|68
|66,7
|3
|Миннесота Уайлд
|49
|23
|4
|4
|3
|0
|15
|187-150
|65
|66,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|52
|23
|5
|2
|2
|2
|18
|161-148
|64
|61,5
|5
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|6
|Виннипег Джетс
|51
|19
|2
|1
|4
|5
|20
|147-153
|53
|52,0
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|8
|Аризона Койотс
|51
|9
|3
|1
|4
|0
|34
|116-189
|30
|29,4
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|50
|26
|2
|2
|0
|6
|14
|170-121
|66
|66,0
|2
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|51
|22
|3
|2
|2
|5
|17
|150-143
|61
|59,8
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|51
|23
|2
|3
|0
|3
|20
|171-166
|59
|57,8
|5
|Анахайм Дакс
|53
|17
|4
|4
|4
|5
|19
|160-161
|59
|55,7
|6
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|51
|15
|6
|2
|2
|4
|22
|138-161
|52
|51,0
|8
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3