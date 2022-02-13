Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
26 февраля 2022, суббота. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
|36
|вр
|Джон Гибсон
|41
|вр
|Энтони Столарз
|4
|зщ
|Кэм Фаулер
|22
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|34
|зщ
|Джейми Драйсдейл
|47
|зщ
|Хампус Линдхольм
|76
|зщ
|Джош Махура
|86
|зщ
|Симон Бенуа
|12
|нп
|Сонни Милано
|14
|нп
|Адам Хенрик
|15
|нп
|Райан Гецлаф
|19
|нп
|Трой Терри
|20
|нп
|Николя Делорье
|21
|нп
|Исак Лундестрём
|23
|нп
|Сэм Стил
|33
|нп
|Якоб Сильверберг
|38
|нп
|Дерек Грант
|39
|нп
|Сэм Кэррик
|46
|нп
|Тревор Зеграс
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|32
|вр
|Джонатан Куик
|40
|вр
|Кэлвин Питерсен
|3
|зщ
|Мэтт Рой
|6
|зщ
|Олли Мяяття
|7
|зщ
|Тобиас Бьёрнфот
|8
|зщ
|Дрю Даути
|44
|зщ
|Майки Андерсон
|50
|зщ
|Шон Дурзи
|9
|нп
|Адриан Кемпе
|11
|нп
|Анже Копитар
|12
|нп
|Тревор Мур
|19
|нп
|Алекс Иафалло
|23
|нп
|Дастин Браун
|24
|нп
|Филлип Дано
|33
|нп
|Виктор Арвидссон
|34
|нп
|Артур Калиев
|46
|нп
|Блейк Лизотт
|48
|нп
|Брендан Лемье
|55
|нп
|Куинтон Байфилд
|91
|нп
|Карл Грундстрём
Главные тренеры
|Даллас Икинс
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|01.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|10.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б
|07.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 6 Б
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|29.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|27.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|21.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|09.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|51
|30
|4
|3
|1
|3
|10
|204-145
|78
|76,5
|2
|Каролина Харрикейнз
|51
|31
|4
|1
|0
|4
|11
|180-121
|76
|74,5
|3
|Флорида Пантерз
|52
|26
|7
|2
|3
|2
|12
|215-157
|75
|72,1
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|50
|24
|7
|2
|4
|2
|11
|174-142
|72
|72,0
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|51
|28
|1
|4
|2
|3
|13
|155-128
|71
|69,6
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|51
|27
|4
|2
|1
|3
|14
|182-142
|70
|68,6
|7
|Питтсбург Пингвинз
|53
|25
|4
|2
|5
|3
|14
|174-146
|70
|66,0
|8
|Сент-Луис Блюз
|51
|28
|1
|2
|2
|4
|14
|184-141
|68
|66,7
|9
|Калгари Флэймз
|50
|26
|2
|2
|0
|6
|14
|170-121
|66
|66,0
|10
|Миннесота Уайлд
|49
|23
|4
|4
|3
|0
|15
|187-150
|65
|66,3
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|53
|23
|3
|2
|2
|7
|16
|172-149
|65
|61,3
|12
|Бостон Брюинз
|51
|25
|4
|1
|2
|2
|17
|148-141
|64
|62,7
|13
|Нэшвилл Предаторз
|52
|23
|5
|2
|2
|2
|18
|161-148
|64
|61,5
|14
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|51
|22
|3
|2
|2
|5
|17
|150-143
|61
|59,8
|16
|Эдмонтон Ойлерз
|51
|23
|2
|3
|0
|3
|20
|171-166
|59
|57,8
|17
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|18
|Анахайм Дакс
|53
|17
|4
|4
|4
|5
|19
|160-161
|59
|55,7
|19
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|52
|18
|6
|3
|1
|0
|24
|173-190
|55
|52,9
|21
|Виннипег Джетс
|51
|19
|2
|1
|4
|5
|20
|147-153
|53
|52,0
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|51
|15
|6
|2
|2
|4
|22
|138-161
|52
|51,0
|23
|Детройт Ред Уингз
|52
|13
|7
|3
|1
|5
|23
|149-181
|52
|50,0
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|47
|17
|1
|1
|5
|3
|20
|119-132
|46
|48,9
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|26
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|51
|13
|4
|1
|4
|1
|28
|152-183
|41
|40,2
|28
|Филадельфия Флайерз
|51
|11
|4
|0
|4
|6
|26
|129-180
|40
|39,2
|29
|Баффало Сэйбрз
|53
|13
|1
|2
|1
|7
|29
|141-191
|40
|37,7
|30
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3
|31
|Монреаль Канадиенс
|52
|9
|1
|2
|0
|7
|33
|121-197
|31
|29,8
|32
|Аризона Койотс
|51
|9
|3
|1
|4
|0
|34
|116-189
|30
|29,4
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|51
|31
|4
|1
|0
|4
|11
|180-121
|76
|74,5
|2
|Флорида Пантерз
|52
|26
|7
|2
|3
|2
|12
|215-157
|75
|72,1
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|50
|24
|7
|2
|4
|2
|11
|174-142
|72
|72,0
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|51
|28
|1
|4
|2
|3
|13
|155-128
|71
|69,6
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|51
|27
|4
|2
|1
|3
|14
|182-142
|70
|68,6
|6
|Питтсбург Пингвинз
|53
|25
|4
|2
|5
|3
|14
|174-146
|70
|66,0
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|53
|23
|3
|2
|2
|7
|16
|172-149
|65
|61,3
|8
|Бостон Брюинз
|51
|25
|4
|1
|2
|2
|17
|148-141
|64
|62,7
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|52
|18
|6
|3
|1
|0
|24
|173-190
|55
|52,9
|10
|Детройт Ред Уингз
|52
|13
|7
|3
|1
|5
|23
|149-181
|52
|50,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|47
|17
|1
|1
|5
|3
|20
|119-132
|46
|48,9
|12
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|51
|13
|4
|1
|4
|1
|28
|152-183
|41
|40,2
|14
|Филадельфия Флайерз
|51
|11
|4
|0
|4
|6
|26
|129-180
|40
|39,2
|15
|Баффало Сэйбрз
|53
|13
|1
|2
|1
|7
|29
|141-191
|40
|37,7
|16
|Монреаль Канадиенс
|52
|9
|1
|2
|0
|7
|33
|121-197
|31
|29,8
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|51
|30
|4
|3
|1
|3
|10
|204-145
|78
|76,5
|2
|Сент-Луис Блюз
|51
|28
|1
|2
|2
|4
|14
|184-141
|68
|66,7
|3
|Калгари Флэймз
|50
|26
|2
|2
|0
|6
|14
|170-121
|66
|66,0
|4
|Миннесота Уайлд
|49
|23
|4
|4
|3
|0
|15
|187-150
|65
|66,3
|5
|Нэшвилл Предаторз
|52
|23
|5
|2
|2
|2
|18
|161-148
|64
|61,5
|6
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|51
|22
|3
|2
|2
|5
|17
|150-143
|61
|59,8
|8
|Эдмонтон Ойлерз
|51
|23
|2
|3
|0
|3
|20
|171-166
|59
|57,8
|9
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|10
|Анахайм Дакс
|53
|17
|4
|4
|4
|5
|19
|160-161
|59
|55,7
|11
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|12
|Виннипег Джетс
|51
|19
|2
|1
|4
|5
|20
|147-153
|53
|52,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|51
|15
|6
|2
|2
|4
|22
|138-161
|52
|51,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|15
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3
|16
|Аризона Койотс
|51
|9
|3
|1
|4
|0
|34
|116-189
|30
|29,4
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|51
|31
|4
|1
|0
|4
|11
|180-121
|76
|74,5
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|51
|28
|1
|4
|2
|3
|13
|155-128
|71
|69,6
|3
|Питтсбург Пингвинз
|53
|25
|4
|2
|5
|3
|14
|174-146
|70
|66,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|53
|23
|3
|2
|2
|7
|16
|172-149
|65
|61,3
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|52
|18
|6
|3
|1
|0
|24
|173-190
|55
|52,9
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|47
|17
|1
|1
|5
|3
|20
|119-132
|46
|48,9
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|51
|13
|4
|1
|4
|1
|28
|152-183
|41
|40,2
|8
|Филадельфия Флайерз
|51
|11
|4
|0
|4
|6
|26
|129-180
|40
|39,2
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|52
|26
|7
|2
|3
|2
|12
|215-157
|75
|72,1
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|50
|24
|7
|2
|4
|2
|11
|174-142
|72
|72,0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|51
|27
|4
|2
|1
|3
|14
|182-142
|70
|68,6
|4
|Бостон Брюинз
|51
|25
|4
|1
|2
|2
|17
|148-141
|64
|62,7
|5
|Детройт Ред Уингз
|52
|13
|7
|3
|1
|5
|23
|149-181
|52
|50,0
|6
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|7
|Баффало Сэйбрз
|53
|13
|1
|2
|1
|7
|29
|141-191
|40
|37,7
|8
|Монреаль Канадиенс
|52
|9
|1
|2
|0
|7
|33
|121-197
|31
|29,8
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|51
|30
|4
|3
|1
|3
|10
|204-145
|78
|76,5
|2
|Сент-Луис Блюз
|51
|28
|1
|2
|2
|4
|14
|184-141
|68
|66,7
|3
|Миннесота Уайлд
|49
|23
|4
|4
|3
|0
|15
|187-150
|65
|66,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|52
|23
|5
|2
|2
|2
|18
|161-148
|64
|61,5
|5
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|6
|Виннипег Джетс
|51
|19
|2
|1
|4
|5
|20
|147-153
|53
|52,0
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|8
|Аризона Койотс
|51
|9
|3
|1
|4
|0
|34
|116-189
|30
|29,4
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|50
|26
|2
|2
|0
|6
|14
|170-121
|66
|66,0
|2
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|51
|22
|3
|2
|2
|5
|17
|150-143
|61
|59,8
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|51
|23
|2
|3
|0
|3
|20
|171-166
|59
|57,8
|5
|Анахайм Дакс
|53
|17
|4
|4
|4
|5
|19
|160-161
|59
|55,7
|6
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|51
|15
|6
|2
|2
|4
|22
|138-161
|52
|51,0
|8
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3