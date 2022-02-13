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04:30  ru Чикаго - Нью-Джерси 05:00  ru Колорадо - Виннипег 05:00  ru Финикс - Нью-Орлеан 05:00  ru Юта - Даллас
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Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
26 февраля 2022, суббота. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс Лос-Анджелес Кингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
36СШАврДжон Гибсон
41СШАврЭнтони Столарз
4СШАзщКэм Фаулер
22СШАзщКевин Шаттенкирк
34КанадазщДжейми Драйсдейл
47ШвециязщХампус Линдхольм
76КанадазщДжош Махура
86КанадазщСимон Бенуа
12СШАнпСонни Милано
14КанаданпАдам Хенрик
15КанаданпРайан Гецлаф
19СШАнпТрой Терри
20КанаданпНиколя Делорье
21ШвециянпИсак Лундестрём
23КанаданпСэм Стил
33ШвециянпЯкоб Сильверберг
38КанаданпДерек Грант
39КанаданпСэм Кэррик
46СШАнпТревор Зеграс
67ШвециянпРикард Ракелль
32СШАврДжонатан Куик
40СШАврКэлвин Питерсен
3СШАзщМэтт Рой
6ФинляндиязщОлли Мяяття
7ШвециязщТобиас Бьёрнфот
8КанадазщДрю Даути
44СШАзщМайки Андерсон
50КанадазщШон Дурзи
9ШвециянпАдриан Кемпе
11СловениянпАнже Копитар
12СШАнпТревор Мур
19СШАнпАлекс Иафалло
23СШАнпДастин Браун
24КанаданпФиллип Дано
33ШвециянпВиктор Арвидссон
34СШАнпАртур Калиев
46СШАнпБлейк Лизотт
48КанаданпБрендан Лемье
55КанаданпКуинтон Байфилд
91ШвециянпКарл Грундстрём
Главные тренеры
СШАДаллас Икинс
КанадаТодд Маклеллан
История личных встреч
01.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 5 БАнахайм Дакс
10.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз3 : 4 БАнахайм Дакс
07.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс3 : 6 БЛос-Анджелес Кингз
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс6 : 2Лос-Анджелес Кингз
01.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2Лос-Анджелес Кингз
29.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Анахайм Дакс
27.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1Анахайм Дакс
21.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1Анахайм Дакс
11.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 5Лос-Анджелес Кингз
09.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс6 : 5 ОТЛос-Анджелес Кингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
3 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
5 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
6 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
7 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
8 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
9 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
10 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
11 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
12 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
13 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
14 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
15 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
16 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
17 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
18 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
19 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
20 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
21 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
22 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
23 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
24 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
25 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
26 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
27 Нью-Джерси Дэвилз5113414128152-1834140,2
28 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
29 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
30 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3
31 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
32 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
2 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
4 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
5 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
6 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
7 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
8 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
9 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
10 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
12 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
13 Нью-Джерси Дэвилз5113414128152-1834140,2
14 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
15 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
16 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
3 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
4 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
5 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
6 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
7 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
8 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
9 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
10 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
11 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
12 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
13 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
14 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
15 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3
16 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
2 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
3 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
4 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
5 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
6 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
7 Нью-Джерси Дэвилз5113414128152-1834140,2
8 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
3 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
4 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
5 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
6 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
7 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
8 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
3 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
4 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
5 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
6 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
7 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
8 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
2 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
3 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
4 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
5 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
6 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
7 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
8 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3

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