Флорида Пантерз - Эдмонтон Ойлерз 26 Февраля прямая трансляция
Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
26 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт (и.о.)
|Джей Вудкрофт
История личных встреч
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|16.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|11.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|09.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|17.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|23.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|19.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|51
|30
|4
|3
|1
|3
|10
|204-145
|78
|76,5
|2
|Флорида Пантерз
|52
|26
|7
|2
|3
|2
|12
|215-157
|75
|72,1
|3
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|50
|24
|7
|2
|4
|2
|11
|174-142
|72
|72,0
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|51
|28
|1
|4
|2
|3
|13
|155-128
|71
|69,6
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|51
|27
|4
|2
|1
|3
|14
|182-142
|70
|68,6
|7
|Питтсбург Пингвинз
|53
|25
|4
|2
|5
|3
|14
|174-146
|70
|66,0
|8
|Сент-Луис Блюз
|50
|27
|1
|2
|2
|4
|14
|179-138
|66
|66,0
|9
|Калгари Флэймз
|50
|26
|2
|2
|0
|6
|14
|170-121
|66
|66,0
|10
|Миннесота Уайлд
|49
|23
|4
|4
|3
|0
|15
|187-150
|65
|66,3
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|53
|23
|3
|2
|2
|7
|16
|172-149
|65
|61,3
|12
|Бостон Брюинз
|51
|25
|4
|1
|2
|2
|17
|148-141
|64
|62,7
|13
|Нэшвилл Предаторз
|52
|23
|5
|2
|2
|2
|18
|161-148
|64
|61,5
|14
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|51
|22
|3
|2
|2
|5
|17
|150-143
|61
|59,8
|16
|Эдмонтон Ойлерз
|51
|23
|2
|3
|0
|3
|20
|171-166
|59
|57,8
|17
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|18
|Анахайм Дакс
|53
|17
|4
|4
|4
|5
|19
|160-161
|59
|55,7
|19
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|51
|18
|6
|3
|1
|0
|23
|173-186
|55
|53,9
|21
|Виннипег Джетс
|51
|19
|2
|1
|4
|5
|20
|147-153
|53
|52,0
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|51
|15
|6
|2
|2
|4
|22
|138-161
|52
|51,0
|23
|Детройт Ред Уингз
|52
|13
|7
|3
|1
|5
|23
|149-181
|52
|50,0
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|47
|17
|1
|1
|5
|3
|20
|119-132
|46
|48,9
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|26
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|51
|13
|4
|1
|4
|1
|28
|152-183
|41
|40,2
|28
|Филадельфия Флайерз
|51
|11
|4
|0
|4
|6
|26
|129-180
|40
|39,2
|29
|Баффало Сэйбрз
|52
|13
|1
|2
|1
|7
|28
|138-186
|40
|38,5
|30
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3
|31
|Монреаль Канадиенс
|52
|9
|1
|2
|0
|7
|33
|121-197
|31
|29,8
|32
|Аризона Койотс
|51
|9
|3
|1
|4
|0
|34
|116-189
|30
|29,4
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|52
|26
|7
|2
|3
|2
|12
|215-157
|75
|72,1
|2
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|50
|24
|7
|2
|4
|2
|11
|174-142
|72
|72,0
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|51
|28
|1
|4
|2
|3
|13
|155-128
|71
|69,6
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|51
|27
|4
|2
|1
|3
|14
|182-142
|70
|68,6
|6
|Питтсбург Пингвинз
|53
|25
|4
|2
|5
|3
|14
|174-146
|70
|66,0
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|53
|23
|3
|2
|2
|7
|16
|172-149
|65
|61,3
|8
|Бостон Брюинз
|51
|25
|4
|1
|2
|2
|17
|148-141
|64
|62,7
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|51
|18
|6
|3
|1
|0
|23
|173-186
|55
|53,9
|10
|Детройт Ред Уингз
|52
|13
|7
|3
|1
|5
|23
|149-181
|52
|50,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|47
|17
|1
|1
|5
|3
|20
|119-132
|46
|48,9
|12
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|51
|13
|4
|1
|4
|1
|28
|152-183
|41
|40,2
|14
|Филадельфия Флайерз
|51
|11
|4
|0
|4
|6
|26
|129-180
|40
|39,2
|15
|Баффало Сэйбрз
|52
|13
|1
|2
|1
|7
|28
|138-186
|40
|38,5
|16
|Монреаль Канадиенс
|52
|9
|1
|2
|0
|7
|33
|121-197
|31
|29,8
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|51
|30
|4
|3
|1
|3
|10
|204-145
|78
|76,5
|2
|Сент-Луис Блюз
|50
|27
|1
|2
|2
|4
|14
|179-138
|66
|66,0
|3
|Калгари Флэймз
|50
|26
|2
|2
|0
|6
|14
|170-121
|66
|66,0
|4
|Миннесота Уайлд
|49
|23
|4
|4
|3
|0
|15
|187-150
|65
|66,3
|5
|Нэшвилл Предаторз
|52
|23
|5
|2
|2
|2
|18
|161-148
|64
|61,5
|6
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|51
|22
|3
|2
|2
|5
|17
|150-143
|61
|59,8
|8
|Эдмонтон Ойлерз
|51
|23
|2
|3
|0
|3
|20
|171-166
|59
|57,8
|9
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|10
|Анахайм Дакс
|53
|17
|4
|4
|4
|5
|19
|160-161
|59
|55,7
|11
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|12
|Виннипег Джетс
|51
|19
|2
|1
|4
|5
|20
|147-153
|53
|52,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|51
|15
|6
|2
|2
|4
|22
|138-161
|52
|51,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|15
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3
|16
|Аризона Койотс
|51
|9
|3
|1
|4
|0
|34
|116-189
|30
|29,4
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|50
|30
|4
|1
|0
|4
|11
|176-121
|74
|74,0
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|51
|28
|1
|4
|2
|3
|13
|155-128
|71
|69,6
|3
|Питтсбург Пингвинз
|53
|25
|4
|2
|5
|3
|14
|174-146
|70
|66,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|53
|23
|3
|2
|2
|7
|16
|172-149
|65
|61,3
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|51
|18
|6
|3
|1
|0
|23
|173-186
|55
|53,9
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|47
|17
|1
|1
|5
|3
|20
|119-132
|46
|48,9
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|51
|13
|4
|1
|4
|1
|28
|152-183
|41
|40,2
|8
|Филадельфия Флайерз
|51
|11
|4
|0
|4
|6
|26
|129-180
|40
|39,2
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|52
|26
|7
|2
|3
|2
|12
|215-157
|75
|72,1
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|50
|24
|7
|2
|4
|2
|11
|174-142
|72
|72,0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|51
|27
|4
|2
|1
|3
|14
|182-142
|70
|68,6
|4
|Бостон Брюинз
|51
|25
|4
|1
|2
|2
|17
|148-141
|64
|62,7
|5
|Детройт Ред Уингз
|52
|13
|7
|3
|1
|5
|23
|149-181
|52
|50,0
|6
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|7
|Баффало Сэйбрз
|52
|13
|1
|2
|1
|7
|28
|138-186
|40
|38,5
|8
|Монреаль Канадиенс
|52
|9
|1
|2
|0
|7
|33
|121-197
|31
|29,8
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|51
|30
|4
|3
|1
|3
|10
|204-145
|78
|76,5
|2
|Сент-Луис Блюз
|50
|27
|1
|2
|2
|4
|14
|179-138
|66
|66,0
|3
|Миннесота Уайлд
|49
|23
|4
|4
|3
|0
|15
|187-150
|65
|66,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|52
|23
|5
|2
|2
|2
|18
|161-148
|64
|61,5
|5
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|6
|Виннипег Джетс
|51
|19
|2
|1
|4
|5
|20
|147-153
|53
|52,0
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|52
|11
|4
|3
|2
|6
|26
|126-176
|44
|42,3
|8
|Аризона Койотс
|51
|9
|3
|1
|4
|0
|34
|116-189
|30
|29,4
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|50
|26
|2
|2
|0
|6
|14
|170-121
|66
|66,0
|2
|Вегас Голден Найтс
|51
|23
|2
|4
|1
|3
|18
|169-150
|62
|60,8
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|51
|22
|3
|2
|2
|5
|17
|150-143
|61
|59,8
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|51
|23
|2
|3
|0
|3
|20
|171-166
|59
|57,8
|5
|Анахайм Дакс
|53
|17
|4
|4
|4
|5
|19
|160-161
|59
|55,7
|6
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|51
|15
|6
|2
|2
|4
|22
|138-161
|52
|51,0
|8
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3