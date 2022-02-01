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Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Рейнджерс 26 Февраля прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
26 февраля 2022, суббота. 23:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз Нью-Йорк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
США Майк Салливан
Канада Жерар Галлан
История личных встреч
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 5Питтсбург Пингвинз
07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс8 : 4Питтсбург Пингвинз
10.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
08.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
02.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1Питтсбург Пингвинз
31.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 5 ОТПиттсбург Пингвинз
25.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
23.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3 БНью-Йорк Рейнджерс
13.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
07.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4 ОТНью-Йорк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
3 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
5 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
6 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
7 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
8 Сент-Луис Блюз5027122414179-1386666,0
9 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
10 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
11 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
12 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
13 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
14 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
15 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
16 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
17 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
18 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
19 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
20 Коламбус Блю Джекетс5118631023173-1865553,9
21 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
22 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
23 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
24 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
25 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
26 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
27 Нью-Джерси Дэвилз5113414128152-1834140,2
28 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
29 Баффало Сэйбрз5213121728138-1864038,5
30 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3
31 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
32 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
2 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
4 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
5 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
6 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
7 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
8 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
9 Коламбус Блю Джекетс5118631023173-1865553,9
10 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
12 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
13 Нью-Джерси Дэвилз5113414128152-1834140,2
14 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
15 Баффало Сэйбрз5213121728138-1864038,5
16 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Сент-Луис Блюз5027122414179-1386666,0
3 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
4 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
5 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
6 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
7 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
8 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
9 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
10 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
11 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
12 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
13 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
14 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
15 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3
16 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
2 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
3 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
4 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
5 Коламбус Блю Джекетс5118631023173-1865553,9
6 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
7 Нью-Джерси Дэвилз5113414128152-1834140,2
8 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
3 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
4 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
5 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
6 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
7 Баффало Сэйбрз5213121728138-1864038,5
8 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5130431310204-1457876,5
2 Сент-Луис Блюз5027122414179-1386666,0
3 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
4 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
5 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
6 Виннипег Джетс5119214520147-1535352,0
7 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
8 Аризона Койотс519314034116-1893029,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
2 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
3 Лос-Анджелес Кингз5122322517150-1436159,8
4 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
5 Анахайм Дакс5317444519160-1615955,7
6 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
7 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
8 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3

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