Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 26.02.2022
Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
26 февраля 2022, суббота. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
|Очки
|0
|цен
|Джавэйл Макги
2
|0
|фор
|Торри Крэйг
0
|1
|защ
|Девин Букер
28
|2
|защ
|Элфрид Пэйтон
0
|3
|раз
|Крис Пол
0
|4
|защ
|Аарон Холидей
0
|8
|фор
|Фрэнк Камински
0
|12
|защ
|Ишмейл Уэйнрайт
0
|14
|защ
|Ландри Шамет
6
|15
|защ
|Кэмерон Пэйн
0
|18
|цен
|Бисмак Бийомбо
0
|20
|фор
|Дарио Шарич
0
|22
|цен
|Деандре Эйтон
16
|23
|защ
|Кэмерон Джонсон
12
|25
|лёг
|Микал Бриджес
3
|99
|фор
|Джей Краудер
10
|Очки
|1
|фор
|Зайон Уильямсон
0
|3
|защ
|Си Джей Макколлум
23
|4
|защ
|Девонте Грэм
3
|5
|фор
|Херберт Джонс
2
|8
|фор
|Наджи Маршалл
3
|9
|цен
|Вилли Эрнангомес
3
|10
|цен
|Джексон Хэйс
9
|12
|лёг
|Гэри Кларк
0
|13
|защ
|Кайра Льюис
0
|14
|лёг
|Брэндон Ингрэм
21
|15
|защ
|Хосе Альварадо
0
|17
|цен
|Йонас Валанчюнас
16
|21
|защ
|Тони Снелл
6
|22
|лёг
|Ларри Нэнс
0
|25
|защ
|Трей Мёрфи
0
|41
|защ
|Гарретт Темпл
0
Главные тренеры
|Монти Уильямс
История личных встреч
|05.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 123
|03.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 100
|20.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 132
|04.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 101
|30.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 86
|06.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 139
|22.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 124
|06.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|133 : 126 ОТ
|17.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|136 : 138 ОТ
|02.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 130
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|59
|49
|10
|6716-6224
|108
|0,831
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|60
|43
|17
|6658-6213
|103
|0,717
|6,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|61
|41
|20
|6942-6656
|102
|0,672
|9,0
|4
|Майами Хит
|60
|39
|21
|6541-6262
|99
|0,650
|10,5
|5
|Чикаго Буллз
|60
|39
|21
|6757-6620
|99
|0,650
|10,5
|6
|Юта Джаз
|58
|36
|22
|6597-6199
|94
|0,621
|12,5
|7
|Филадельфия Сиксерс
|59
|36
|23
|6369-6248
|95
|0,610
|13,0
|8
|Милуоки Бакс
|60
|36
|24
|6790-6589
|96
|0,600
|13,5
|9
|Кливленд Кавальерс
|59
|35
|24
|6289-6052
|94
|0,593
|14,0
|10
|Даллас Маверикс
|59
|35
|24
|6292-6094
|94
|0,593
|14,0
|11
|Денвер Наггетс
|59
|34
|25
|6501-6362
|93
|0,576
|15,0
|12
|Бостон Селтикс
|61
|35
|26
|6660-6313
|96
|0,574
|15,0
|13
|Торонто Рэпторс
|58
|32
|26
|6287-6218
|90
|0,552
|16,5
|14
|Миннесота Тимбервулвз
|61
|32
|29
|6898-6838
|93
|0,525
|18,0
|15
|Бруклин Нетс
|60
|31
|29
|6642-6665
|91
|0,517
|18,5
|16
|Лос-Анджелес Клипперс
|61
|30
|31
|6518-6569
|91
|0,492
|20,0
|17
|Шарлотт Хорнетс
|61
|30
|31
|6954-6976
|91
|0,492
|20,0
|18
|Атланта Хоукс
|59
|28
|31
|6618-6594
|87
|0,475
|21,0
|19
|Лос-Анджелес Лейкерс
|58
|27
|31
|6433-6518
|85
|0,466
|21,5
|20
|Вашингтон Уизардс
|59
|27
|32
|6362-6528
|86
|0,458
|22,0
|21
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|60
|25
|35
|6477-6742
|85
|0,417
|24,5
|22
|Нью-Йорк Никс
|60
|25
|35
|6298-6402
|85
|0,417
|24,5
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|60
|24
|36
|6753-6741
|84
|0,400
|25,5
|24
|Нью-Орлеан Пеликанс
|59
|23
|36
|6274-6463
|82
|0,390
|26,0
|25
|Сакраменто Кингз
|61
|22
|39
|6702-7020
|83
|0,361
|28,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|61
|20
|41
|6683-6846
|81
|0,328
|30,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|60
|19
|41
|6103-6504
|79
|0,317
|30,5
|28
|Хьюстон Рокетс
|59
|15
|44
|6403-6971
|74
|0,254
|34,0
|29
|Детройт Пистонс
|59
|14
|45
|6054-6634
|73
|0,237
|35,0
|30
|Орландо Мэджик
|61
|14
|47
|6318-6828
|75
|0,230
|36,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|60
|39
|21
|6541-6262
|99
|0,650
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|60
|39
|21
|6757-6620
|99
|0,650
|0,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|59
|36
|23
|6369-6248
|95
|0,610
|2,5
|4
|Милуоки Бакс
|60
|36
|24
|6790-6589
|96
|0,600
|3,0
|5
|Кливленд Кавальерс
|59
|35
|24
|6289-6052
|94
|0,593
|3,5
|6
|Бостон Селтикс
|61
|35
|26
|6660-6313
|96
|0,574
|4,5
|7
|Торонто Рэпторс
|58
|32
|26
|6287-6218
|90
|0,552
|6,0
|8
|Бруклин Нетс
|60
|31
|29
|6642-6665
|91
|0,517
|8,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|61
|30
|31
|6954-6976
|91
|0,492
|9,5
|10
|Атланта Хоукс
|59
|28
|31
|6618-6594
|87
|0,475
|10,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|59
|27
|32
|6362-6528
|86
|0,458
|11,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|60
|25
|35
|6298-6402
|85
|0,417
|14,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|61
|20
|41
|6683-6846
|81
|0,328
|19,5
|14
|Детройт Пистонс
|59
|14
|45
|6054-6634
|73
|0,237
|24,5
|15
|Орландо Мэджик
|61
|14
|47
|6318-6828
|75
|0,230
|25,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|59
|49
|10
|6716-6224
|108
|0,831
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|60
|43
|17
|6658-6213
|103
|0,717
|6,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|61
|41
|20
|6942-6656
|102
|0,672
|9,0
|4
|Юта Джаз
|58
|36
|22
|6597-6199
|94
|0,621
|12,5
|5
|Даллас Маверикс
|59
|35
|24
|6292-6094
|94
|0,593
|14,0
|6
|Денвер Наггетс
|59
|34
|25
|6501-6362
|93
|0,576
|15,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|61
|32
|29
|6898-6838
|93
|0,525
|18,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|61
|30
|31
|6518-6569
|91
|0,492
|20,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|58
|27
|31
|6433-6518
|85
|0,466
|21,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|60
|25
|35
|6477-6742
|85
|0,417
|24,5
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|60
|24
|36
|6753-6741
|84
|0,400
|25,5
|12
|Нью-Орлеан Пеликанс
|59
|23
|36
|6274-6463
|82
|0,390
|26,0
|13
|Сакраменто Кингз
|61
|22
|39
|6702-7020
|83
|0,361
|28,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|60
|19
|41
|6103-6504
|79
|0,317
|30,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|59
|15
|44
|6403-6971
|74
|0,254
|34,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|59
|36
|23
|6369-6248
|95
|0,610
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|61
|35
|26
|6660-6313
|96
|0,574
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|58
|32
|26
|6287-6218
|90
|0,552
|3,5
|4
|Бруклин Нетс
|60
|31
|29
|6642-6665
|91
|0,517
|5,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|60
|25
|35
|6298-6402
|85
|0,417
|11,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|60
|39
|21
|6757-6620
|99
|0,650
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|60
|36
|24
|6790-6589
|96
|0,600
|3,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|59
|35
|24
|6289-6052
|94
|0,593
|3,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|61
|20
|41
|6683-6846
|81
|0,328
|19,5
|5
|Детройт Пистонс
|59
|14
|45
|6054-6634
|73
|0,237
|24,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|60
|39
|21
|6541-6262
|99
|0,650
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|61
|30
|31
|6954-6976
|91
|0,492
|9,5
|3
|Атланта Хоукс
|59
|28
|31
|6618-6594
|87
|0,475
|10,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|59
|27
|32
|6362-6528
|86
|0,458
|11,5
|5
|Орландо Мэджик
|61
|14
|47
|6318-6828
|75
|0,230
|25,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|58
|36
|22
|6597-6199
|94
|0,621
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|59
|34
|25
|6501-6362
|93
|0,576
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|61
|32
|29
|6898-6838
|93
|0,525
|5,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|60
|25
|35
|6477-6742
|85
|0,417
|12,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|60
|19
|41
|6103-6504
|79
|0,317
|18,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|59
|49
|10
|6716-6224
|108
|0,831
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|60
|43
|17
|6658-6213
|103
|0,717
|6,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|61
|30
|31
|6518-6569
|91
|0,492
|20,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|58
|27
|31
|6433-6518
|85
|0,466
|21,5
|5
|Сакраменто Кингз
|61
|22
|39
|6702-7020
|83
|0,361
|28,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|61
|41
|20
|6942-6656
|102
|0,672
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|59
|35
|24
|6292-6094
|94
|0,593
|5,0
|3
|Сан-Антонио Спёрс
|60
|24
|36
|6753-6741
|84
|0,400
|16,5
|4
|Нью-Орлеан Пеликанс
|59
|23
|36
|6274-6463
|82
|0,390
|17,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|59
|15
|44
|6403-6971
|74
|0,254
|25,0