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Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 26.02.2022

Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
26 февраля 2022, суббота. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Финикс Санз Нью-Орлеан Пеликанс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Очки
0СШАценДжавэйл Макги
2
0СШАфорТорри Крэйг
0
1СШАзащДевин Букер
28
2СШАзащЭлфрид Пэйтон
0
3СШАразКрис Пол
0
4СШАзащАарон Холидей
0
8СШАфорФрэнк Камински
0
12СШАзащИшмейл Уэйнрайт
0
14СШАзащЛандри Шамет
6
15СШАзащКэмерон Пэйн
0
18ДР КонгоценБисмак Бийомбо
0
20ХорватияфорДарио Шарич
0
22Багамские островаценДеандре Эйтон
16
23СШАзащКэмерон Джонсон
12
25СШАлёгМикал Бриджес
3
99СШАфорДжей Краудер
10
Очки
1СШАфорЗайон Уильямсон
0
3СШАзащСи Джей Макколлум
23
4СШАзащДевонте Грэм
3
5СШАфорХерберт Джонс
2
8СШАфорНаджи Маршалл
3
9ИспанияценВилли Эрнангомес
3
10СШАценДжексон Хэйс
9
12СШАлёгГэри Кларк
0
13СШАзащКайра Льюис
0
14СШАлёгБрэндон Ингрэм
21
15СШАзащХосе Альварадо
0
17ЛитваценЙонас Валанчюнас
16
21СШАзащТони Снелл
6
22СШАлёгЛарри Нэнс
0
25СШАзащТрей Мёрфи
0
41СШАзащГарретт Темпл
0
Главные тренеры
СШАМонти Уильямс
История личных встреч
05.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс110 : 123Финикс Санз
03.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз112 : 100Нью-Орлеан Пеликанс
20.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс114 : 132Финикс Санз
04.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс123 : 101Финикс Санз
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз111 : 86Нью-Орлеан Пеликанс
06.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс132 : 139Финикс Санз
22.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз121 : 124Нью-Орлеан Пеликанс
06.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз133 : 126 ОТНью-Орлеан Пеликанс
17.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс136 : 138 ОТФиникс Санз
02.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз116 : 130Нью-Орлеан Пеликанс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5949106716-62241080,8310,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6043176658-62131030,7176,5
3 Мемфис Гриззлиз6141206942-66561020,6729,0
4 Майами Хит6039216541-6262990,65010,5
5 Чикаго Буллз6039216757-6620990,65010,5
6 Юта Джаз5836226597-6199940,62112,5
7 Филадельфия Сиксерс5936236369-6248950,61013,0
8 Милуоки Бакс6036246790-6589960,60013,5
9 Кливленд Кавальерс5935246289-6052940,59314,0
10 Даллас Маверикс5935246292-6094940,59314,0
11 Денвер Наггетс5934256501-6362930,57615,0
12 Бостон Селтикс6135266660-6313960,57415,0
13 Торонто Рэпторс5832266287-6218900,55216,5
14 Миннесота Тимбервулвз6132296898-6838930,52518,0
15 Бруклин Нетс6031296642-6665910,51718,5
16 Лос-Анджелес Клипперс6130316518-6569910,49220,0
17 Шарлотт Хорнетс6130316954-6976910,49220,0
18 Атланта Хоукс5928316618-6594870,47521,0
19 Лос-Анджелес Лейкерс5827316433-6518850,46621,5
20 Вашингтон Уизардс5927326362-6528860,45822,0
21 Портленд Трэйл Блэйзерс6025356477-6742850,41724,5
22 Нью-Йорк Никс6025356298-6402850,41724,5
23 Сан-Антонио Спёрс6024366753-6741840,40025,5
24 Нью-Орлеан Пеликанс5923366274-6463820,39026,0
25 Сакраменто Кингз6122396702-7020830,36128,0
26 Индиана Пэйсерс6120416683-6846810,32830,0
27 Оклахома-Сити Тандер6019416103-6504790,31730,5
28 Хьюстон Рокетс5915446403-6971740,25434,0
29 Детройт Пистонс5914456054-6634730,23735,0
30 Орландо Мэджик6114476318-6828750,23036,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6039216541-6262990,6500,0
2 Чикаго Буллз6039216757-6620990,6500,0
3 Филадельфия Сиксерс5936236369-6248950,6102,5
4 Милуоки Бакс6036246790-6589960,6003,0
5 Кливленд Кавальерс5935246289-6052940,5933,5
6 Бостон Селтикс6135266660-6313960,5744,5
7 Торонто Рэпторс5832266287-6218900,5526,0
8 Бруклин Нетс6031296642-6665910,5178,0
9 Шарлотт Хорнетс6130316954-6976910,4929,5
10 Атланта Хоукс5928316618-6594870,47510,5
11 Вашингтон Уизардс5927326362-6528860,45811,5
12 Нью-Йорк Никс6025356298-6402850,41714,0
13 Индиана Пэйсерс6120416683-6846810,32819,5
14 Детройт Пистонс5914456054-6634730,23724,5
15 Орландо Мэджик6114476318-6828750,23025,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5949106716-62241080,8310,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6043176658-62131030,7176,5
3 Мемфис Гриззлиз6141206942-66561020,6729,0
4 Юта Джаз5836226597-6199940,62112,5
5 Даллас Маверикс5935246292-6094940,59314,0
6 Денвер Наггетс5934256501-6362930,57615,0
7 Миннесота Тимбервулвз6132296898-6838930,52518,0
8 Лос-Анджелес Клипперс6130316518-6569910,49220,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5827316433-6518850,46621,5
10 Портленд Трэйл Блэйзерс6025356477-6742850,41724,5
11 Сан-Антонио Спёрс6024366753-6741840,40025,5
12 Нью-Орлеан Пеликанс5923366274-6463820,39026,0
13 Сакраменто Кингз6122396702-7020830,36128,0
14 Оклахома-Сити Тандер6019416103-6504790,31730,5
15 Хьюстон Рокетс5915446403-6971740,25434,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5936236369-6248950,6100,0
2 Бостон Селтикс6135266660-6313960,5742,0
3 Торонто Рэпторс5832266287-6218900,5523,5
4 Бруклин Нетс6031296642-6665910,5175,5
5 Нью-Йорк Никс6025356298-6402850,41711,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз6039216757-6620990,6500,0
2 Милуоки Бакс6036246790-6589960,6003,0
3 Кливленд Кавальерс5935246289-6052940,5933,5
4 Индиана Пэйсерс6120416683-6846810,32819,5
5 Детройт Пистонс5914456054-6634730,23724,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6039216541-6262990,6500,0
2 Шарлотт Хорнетс6130316954-6976910,4929,5
3 Атланта Хоукс5928316618-6594870,47510,5
4 Вашингтон Уизардс5927326362-6528860,45811,5
5 Орландо Мэджик6114476318-6828750,23025,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5836226597-6199940,6210,0
2 Денвер Наггетс5934256501-6362930,5762,5
3 Миннесота Тимбервулвз6132296898-6838930,5255,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6025356477-6742850,41712,0
5 Оклахома-Сити Тандер6019416103-6504790,31718,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5949106716-62241080,8310,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6043176658-62131030,7176,5
3 Лос-Анджелес Клипперс6130316518-6569910,49220,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5827316433-6518850,46621,5
5 Сакраменто Кингз6122396702-7020830,36128,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6141206942-66561020,6720,0
2 Даллас Маверикс5935246292-6094940,5935,0
3 Сан-Антонио Спёрс6024366753-6741840,40016,5
4 Нью-Орлеан Пеликанс5923366274-6463820,39017,0
5 Хьюстон Рокетс5915446403-6971740,25425,0

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