Детройт Пистонс - Бостон Селтикс прямая трансляция 26.02.2022
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
26 февраля 2022, суббота. 20:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Бостон Селтикс, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс
Бостон
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|17.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 112
|05.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 102
|13.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 108
|03.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 122
|02.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 93
|16.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 116
|21.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 93
|14.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 110
|16.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 104
|31.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 105
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|59
|49
|10
|6716-6224
|108
|0,831
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|60
|43
|17
|6658-6213
|103
|0,717
|6,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|61
|41
|20
|6942-6656
|102
|0,672
|9,0
|4
|Чикаго Буллз
|60
|39
|21
|6757-6620
|99
|0,650
|10,5
|5
|Майами Хит
|59
|38
|21
|6426-6162
|97
|0,644
|11,0
|6
|Юта Джаз
|58
|36
|22
|6597-6199
|94
|0,621
|12,5
|7
|Филадельфия Сиксерс
|58
|35
|23
|6236-6146
|93
|0,603
|13,5
|8
|Милуоки Бакс
|60
|36
|24
|6790-6589
|96
|0,600
|13,5
|9
|Кливленд Кавальерс
|59
|35
|24
|6289-6052
|94
|0,593
|14,0
|10
|Даллас Маверикс
|59
|35
|24
|6292-6094
|94
|0,593
|14,0
|11
|Денвер Наггетс
|59
|34
|25
|6501-6362
|93
|0,576
|15,0
|12
|Бостон Селтикс
|61
|35
|26
|6660-6313
|96
|0,574
|15,0
|13
|Торонто Рэпторс
|57
|32
|25
|6194-6093
|89
|0,561
|16,0
|14
|Миннесота Тимбервулвз
|60
|32
|28
|6796-6705
|92
|0,533
|17,5
|15
|Бруклин Нетс
|60
|31
|29
|6642-6665
|91
|0,517
|18,5
|16
|Лос-Анджелес Клипперс
|61
|30
|31
|6518-6569
|91
|0,492
|20,0
|17
|Шарлотт Хорнетс
|60
|29
|31
|6829-6883
|89
|0,483
|20,5
|18
|Атланта Хоукс
|59
|28
|31
|6618-6594
|87
|0,475
|21,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|58
|27
|31
|6209-6371
|85
|0,466
|21,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|58
|27
|31
|6433-6518
|85
|0,466
|21,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|59
|25
|34
|6198-6287
|84
|0,424
|24,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|60
|25
|35
|6477-6742
|85
|0,417
|24,5
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|59
|23
|36
|6596-6588
|82
|0,390
|26,0
|24
|Нью-Орлеан Пеликанс
|59
|23
|36
|6274-6463
|82
|0,390
|26,0
|25
|Сакраменто Кингз
|61
|22
|39
|6702-7020
|83
|0,361
|28,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|60
|20
|40
|6558-6717
|80
|0,333
|29,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|59
|18
|41
|5974-6379
|77
|0,305
|31,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|58
|15
|43
|6292-6852
|73
|0,259
|33,5
|29
|Детройт Пистонс
|59
|14
|45
|6054-6634
|73
|0,237
|35,0
|30
|Орландо Мэджик
|60
|13
|47
|6199-6717
|73
|0,217
|36,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|60
|39
|21
|6757-6620
|99
|0,650
|0,0
|2
|Майами Хит
|59
|38
|21
|6426-6162
|97
|0,644
|0,5
|3
|Филадельфия Сиксерс
|58
|35
|23
|6236-6146
|93
|0,603
|3,0
|4
|Милуоки Бакс
|60
|36
|24
|6790-6589
|96
|0,600
|3,0
|5
|Кливленд Кавальерс
|59
|35
|24
|6289-6052
|94
|0,593
|3,5
|6
|Бостон Селтикс
|61
|35
|26
|6660-6313
|96
|0,574
|4,5
|7
|Торонто Рэпторс
|57
|32
|25
|6194-6093
|89
|0,561
|5,5
|8
|Бруклин Нетс
|60
|31
|29
|6642-6665
|91
|0,517
|8,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|60
|29
|31
|6829-6883
|89
|0,483
|10,0
|10
|Атланта Хоукс
|59
|28
|31
|6618-6594
|87
|0,475
|10,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|58
|27
|31
|6209-6371
|85
|0,466
|11,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|59
|25
|34
|6198-6287
|84
|0,424
|13,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|60
|20
|40
|6558-6717
|80
|0,333
|19,0
|14
|Детройт Пистонс
|59
|14
|45
|6054-6634
|73
|0,237
|24,5
|15
|Орландо Мэджик
|60
|13
|47
|6199-6717
|73
|0,217
|26,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|59
|49
|10
|6716-6224
|108
|0,831
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|60
|43
|17
|6658-6213
|103
|0,717
|6,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|61
|41
|20
|6942-6656
|102
|0,672
|9,0
|4
|Юта Джаз
|58
|36
|22
|6597-6199
|94
|0,621
|12,5
|5
|Даллас Маверикс
|59
|35
|24
|6292-6094
|94
|0,593
|14,0
|6
|Денвер Наггетс
|59
|34
|25
|6501-6362
|93
|0,576
|15,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|60
|32
|28
|6796-6705
|92
|0,533
|17,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|61
|30
|31
|6518-6569
|91
|0,492
|20,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|58
|27
|31
|6433-6518
|85
|0,466
|21,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|60
|25
|35
|6477-6742
|85
|0,417
|24,5
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|59
|23
|36
|6596-6588
|82
|0,390
|26,0
|12
|Нью-Орлеан Пеликанс
|59
|23
|36
|6274-6463
|82
|0,390
|26,0
|13
|Сакраменто Кингз
|61
|22
|39
|6702-7020
|83
|0,361
|28,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|59
|18
|41
|5974-6379
|77
|0,305
|31,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|58
|15
|43
|6292-6852
|73
|0,259
|33,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|58
|35
|23
|6236-6146
|93
|0,603
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|61
|35
|26
|6660-6313
|96
|0,574
|1,5
|3
|Торонто Рэпторс
|57
|32
|25
|6194-6093
|89
|0,561
|2,5
|4
|Бруклин Нетс
|60
|31
|29
|6642-6665
|91
|0,517
|5,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|59
|25
|34
|6198-6287
|84
|0,424
|10,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|60
|39
|21
|6757-6620
|99
|0,650
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|60
|36
|24
|6790-6589
|96
|0,600
|3,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|59
|35
|24
|6289-6052
|94
|0,593
|3,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|60
|20
|40
|6558-6717
|80
|0,333
|19,0
|5
|Детройт Пистонс
|59
|14
|45
|6054-6634
|73
|0,237
|24,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|59
|38
|21
|6426-6162
|97
|0,644
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|60
|29
|31
|6829-6883
|89
|0,483
|9,5
|3
|Атланта Хоукс
|59
|28
|31
|6618-6594
|87
|0,475
|10,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|58
|27
|31
|6209-6371
|85
|0,466
|10,5
|5
|Орландо Мэджик
|60
|13
|47
|6199-6717
|73
|0,217
|25,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|58
|36
|22
|6597-6199
|94
|0,621
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|59
|34
|25
|6501-6362
|93
|0,576
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|60
|32
|28
|6796-6705
|92
|0,533
|5,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|60
|25
|35
|6477-6742
|85
|0,417
|12,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|59
|18
|41
|5974-6379
|77
|0,305
|18,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|59
|49
|10
|6716-6224
|108
|0,831
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|60
|43
|17
|6658-6213
|103
|0,717
|6,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|61
|30
|31
|6518-6569
|91
|0,492
|20,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|58
|27
|31
|6433-6518
|85
|0,466
|21,5
|5
|Сакраменто Кингз
|61
|22
|39
|6702-7020
|83
|0,361
|28,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|61
|41
|20
|6942-6656
|102
|0,672
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|59
|35
|24
|6292-6094
|94
|0,593
|5,0
|3
|Сан-Антонио Спёрс
|59
|23
|36
|6596-6588
|82
|0,390
|17,0
|4
|Нью-Орлеан Пеликанс
|59
|23
|36
|6274-6463
|82
|0,390
|17,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|58
|15
|43
|6292-6852
|73
|0,259
|24,5