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Детройт Пистонс - Бостон Селтикс прямая трансляция 26.02.2022

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
26 февраля 2022, суббота. 20:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Детройт Пистонс Бостон Селтикс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Бостон Селтикс, которое состоится 26 Февраля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс
Бостон
Главные тренеры
США Дуэйн Кейси
История личных встреч
17.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс111 : 112Детройт Пистонс
05.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс93 : 102Бостон Селтикс
13.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс102 : 108Детройт Пистонс
03.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс120 : 122Бостон Селтикс
02.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс96 : 93Бостон Селтикс
16.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс103 : 116Детройт Пистонс
21.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс114 : 93Детройт Пистонс
14.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс118 : 110Детройт Пистонс
16.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс113 : 104Бостон Селтикс
31.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс108 : 105Детройт Пистонс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5949106716-62241080,8310,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6043176658-62131030,7176,5
3 Мемфис Гриззлиз6141206942-66561020,6729,0
4 Чикаго Буллз6039216757-6620990,65010,5
5 Майами Хит5938216426-6162970,64411,0
6 Юта Джаз5836226597-6199940,62112,5
7 Филадельфия Сиксерс5835236236-6146930,60313,5
8 Милуоки Бакс6036246790-6589960,60013,5
9 Кливленд Кавальерс5935246289-6052940,59314,0
10 Даллас Маверикс5935246292-6094940,59314,0
11 Денвер Наггетс5934256501-6362930,57615,0
12 Бостон Селтикс6135266660-6313960,57415,0
13 Торонто Рэпторс5732256194-6093890,56116,0
14 Миннесота Тимбервулвз6032286796-6705920,53317,5
15 Бруклин Нетс6031296642-6665910,51718,5
16 Лос-Анджелес Клипперс6130316518-6569910,49220,0
17 Шарлотт Хорнетс6029316829-6883890,48320,5
18 Атланта Хоукс5928316618-6594870,47521,0
19 Вашингтон Уизардс5827316209-6371850,46621,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс5827316433-6518850,46621,5
21 Нью-Йорк Никс5925346198-6287840,42424,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс6025356477-6742850,41724,5
23 Сан-Антонио Спёрс5923366596-6588820,39026,0
24 Нью-Орлеан Пеликанс5923366274-6463820,39026,0
25 Сакраменто Кингз6122396702-7020830,36128,0
26 Индиана Пэйсерс6020406558-6717800,33329,5
27 Оклахома-Сити Тандер5918415974-6379770,30531,0
28 Хьюстон Рокетс5815436292-6852730,25933,5
29 Детройт Пистонс5914456054-6634730,23735,0
30 Орландо Мэджик6013476199-6717730,21736,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз6039216757-6620990,6500,0
2 Майами Хит5938216426-6162970,6440,5
3 Филадельфия Сиксерс5835236236-6146930,6033,0
4 Милуоки Бакс6036246790-6589960,6003,0
5 Кливленд Кавальерс5935246289-6052940,5933,5
6 Бостон Селтикс6135266660-6313960,5744,5
7 Торонто Рэпторс5732256194-6093890,5615,5
8 Бруклин Нетс6031296642-6665910,5178,0
9 Шарлотт Хорнетс6029316829-6883890,48310,0
10 Атланта Хоукс5928316618-6594870,47510,5
11 Вашингтон Уизардс5827316209-6371850,46611,0
12 Нью-Йорк Никс5925346198-6287840,42413,5
13 Индиана Пэйсерс6020406558-6717800,33319,0
14 Детройт Пистонс5914456054-6634730,23724,5
15 Орландо Мэджик6013476199-6717730,21726,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5949106716-62241080,8310,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6043176658-62131030,7176,5
3 Мемфис Гриззлиз6141206942-66561020,6729,0
4 Юта Джаз5836226597-6199940,62112,5
5 Даллас Маверикс5935246292-6094940,59314,0
6 Денвер Наггетс5934256501-6362930,57615,0
7 Миннесота Тимбервулвз6032286796-6705920,53317,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6130316518-6569910,49220,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5827316433-6518850,46621,5
10 Портленд Трэйл Блэйзерс6025356477-6742850,41724,5
11 Сан-Антонио Спёрс5923366596-6588820,39026,0
12 Нью-Орлеан Пеликанс5923366274-6463820,39026,0
13 Сакраменто Кингз6122396702-7020830,36128,0
14 Оклахома-Сити Тандер5918415974-6379770,30531,0
15 Хьюстон Рокетс5815436292-6852730,25933,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5835236236-6146930,6030,0
2 Бостон Селтикс6135266660-6313960,5741,5
3 Торонто Рэпторс5732256194-6093890,5612,5
4 Бруклин Нетс6031296642-6665910,5175,0
5 Нью-Йорк Никс5925346198-6287840,42410,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз6039216757-6620990,6500,0
2 Милуоки Бакс6036246790-6589960,6003,0
3 Кливленд Кавальерс5935246289-6052940,5933,5
4 Индиана Пэйсерс6020406558-6717800,33319,0
5 Детройт Пистонс5914456054-6634730,23724,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5938216426-6162970,6440,0
2 Шарлотт Хорнетс6029316829-6883890,4839,5
3 Атланта Хоукс5928316618-6594870,47510,0
4 Вашингтон Уизардс5827316209-6371850,46610,5
5 Орландо Мэджик6013476199-6717730,21725,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5836226597-6199940,6210,0
2 Денвер Наггетс5934256501-6362930,5762,5
3 Миннесота Тимбервулвз6032286796-6705920,5335,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6025356477-6742850,41712,0
5 Оклахома-Сити Тандер5918415974-6379770,30518,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5949106716-62241080,8310,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6043176658-62131030,7176,5
3 Лос-Анджелес Клипперс6130316518-6569910,49220,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5827316433-6518850,46621,5
5 Сакраменто Кингз6122396702-7020830,36128,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6141206942-66561020,6720,0
2 Даллас Маверикс5935246292-6094940,5935,0
3 Сан-Антонио Спёрс5923366596-6588820,39017,0
4 Нью-Орлеан Пеликанс5923366274-6463820,39017,0
5 Хьюстон Рокетс5815436292-6852730,25924,5

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