Калгари Флэймз - Миннесота Уайлд 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
27 февраля 2022, воскресенье. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Миннесота Уайлд, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Дин Эвасон
История личных встреч
|10.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|06.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|24.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|03.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|07.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|10.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|13.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|22.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|02.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|52
|31
|4
|3
|1
|3
|10
|210-148
|80
|76,9
|2
|Каролина Харрикейнз
|51
|31
|4
|1
|0
|4
|11
|180-121
|76
|74,5
|3
|Флорида Пантерз
|53
|26
|7
|2
|3
|2
|13
|218-161
|75
|70,8
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|50
|24
|7
|2
|4
|2
|11
|174-142
|72
|72,0
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|51
|28
|1
|4
|2
|3
|13
|155-128
|71
|69,6
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|51
|27
|4
|2
|1
|3
|14
|182-142
|70
|68,6
|7
|Питтсбург Пингвинз
|53
|25
|4
|2
|5
|3
|14
|174-146
|70
|66,0
|8
|Сент-Луис Блюз
|51
|28
|1
|2
|2
|4
|14
|184-141
|68
|66,7
|9
|Калгари Флэймз
|50
|26
|2
|2
|0
|6
|14
|170-121
|66
|66,0
|10
|Миннесота Уайлд
|49
|23
|4
|4
|3
|0
|15
|187-150
|65
|66,3
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|54
|23
|3
|2
|2
|7
|17
|173-151
|65
|60,2
|12
|Бостон Брюинз
|51
|25
|4
|1
|2
|2
|17
|148-141
|64
|62,7
|13
|Нэшвилл Предаторз
|52
|23
|5
|2
|2
|2
|18
|161-148
|64
|61,5
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|52
|23
|3
|2
|2
|5
|17
|154-144
|63
|60,6
|15
|Вегас Голден Найтс
|52
|23
|2
|4
|1
|3
|19
|170-153
|62
|59,6
|16
|Эдмонтон Ойлерз
|52
|24
|2
|3
|0
|3
|20
|175-169
|61
|58,7
|17
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|18
|Анахайм Дакс
|54
|17
|4
|4
|4
|5
|20
|161-165
|59
|54,6
|19
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|52
|18
|6
|3
|1
|0
|24
|173-190
|55
|52,9
|21
|Виннипег Джетс
|52
|19
|2
|1
|4
|5
|21
|150-159
|53
|51,0
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|51
|15
|6
|2
|2
|4
|22
|138-161
|52
|51,0
|23
|Детройт Ред Уингз
|52
|13
|7
|3
|1
|5
|23
|149-181
|52
|50,0
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|47
|17
|1
|1
|5
|3
|20
|119-132
|46
|48,9
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|53
|12
|4
|3
|2
|6
|26
|134-181
|46
|43,4
|26
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|27
|Филадельфия Флайерз
|52
|12
|4
|0
|4
|6
|26
|131-181
|42
|40,4
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|52
|13
|4
|1
|4
|1
|29
|157-191
|41
|39,4
|29
|Баффало Сэйбрз
|53
|13
|1
|2
|1
|7
|29
|141-191
|40
|37,7
|30
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3
|31
|Аризона Койотс
|52
|10
|3
|1
|4
|0
|34
|119-190
|32
|30,8
|32
|Монреаль Канадиенс
|52
|9
|1
|2
|0
|7
|33
|121-197
|31
|29,8
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|51
|31
|4
|1
|0
|4
|11
|180-121
|76
|74,5
|2
|Флорида Пантерз
|53
|26
|7
|2
|3
|2
|13
|218-161
|75
|70,8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|50
|24
|7
|2
|4
|2
|11
|174-142
|72
|72,0
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|51
|28
|1
|4
|2
|3
|13
|155-128
|71
|69,6
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|51
|27
|4
|2
|1
|3
|14
|182-142
|70
|68,6
|6
|Питтсбург Пингвинз
|53
|25
|4
|2
|5
|3
|14
|174-146
|70
|66,0
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|54
|23
|3
|2
|2
|7
|17
|173-151
|65
|60,2
|8
|Бостон Брюинз
|51
|25
|4
|1
|2
|2
|17
|148-141
|64
|62,7
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|52
|18
|6
|3
|1
|0
|24
|173-190
|55
|52,9
|10
|Детройт Ред Уингз
|52
|13
|7
|3
|1
|5
|23
|149-181
|52
|50,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|47
|17
|1
|1
|5
|3
|20
|119-132
|46
|48,9
|12
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|13
|Филадельфия Флайерз
|52
|12
|4
|0
|4
|6
|26
|131-181
|42
|40,4
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|52
|13
|4
|1
|4
|1
|29
|157-191
|41
|39,4
|15
|Баффало Сэйбрз
|53
|13
|1
|2
|1
|7
|29
|141-191
|40
|37,7
|16
|Монреаль Канадиенс
|52
|9
|1
|2
|0
|7
|33
|121-197
|31
|29,8
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|52
|31
|4
|3
|1
|3
|10
|210-148
|80
|76,9
|2
|Сент-Луис Блюз
|51
|28
|1
|2
|2
|4
|14
|184-141
|68
|66,7
|3
|Калгари Флэймз
|50
|26
|2
|2
|0
|6
|14
|170-121
|66
|66,0
|4
|Миннесота Уайлд
|49
|23
|4
|4
|3
|0
|15
|187-150
|65
|66,3
|5
|Нэшвилл Предаторз
|52
|23
|5
|2
|2
|2
|18
|161-148
|64
|61,5
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|52
|23
|3
|2
|2
|5
|17
|154-144
|63
|60,6
|7
|Вегас Голден Найтс
|52
|23
|2
|4
|1
|3
|19
|170-153
|62
|59,6
|8
|Эдмонтон Ойлерз
|52
|24
|2
|3
|0
|3
|20
|175-169
|61
|58,7
|9
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|10
|Анахайм Дакс
|54
|17
|4
|4
|4
|5
|20
|161-165
|59
|54,6
|11
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|12
|Виннипег Джетс
|52
|19
|2
|1
|4
|5
|21
|150-159
|53
|51,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|51
|15
|6
|2
|2
|4
|22
|138-161
|52
|51,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|53
|12
|4
|3
|2
|6
|26
|134-181
|46
|43,4
|15
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3
|16
|Аризона Койотс
|52
|10
|3
|1
|4
|0
|34
|119-190
|32
|30,8
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|51
|31
|4
|1
|0
|4
|11
|180-121
|76
|74,5
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|51
|28
|1
|4
|2
|3
|13
|155-128
|71
|69,6
|3
|Питтсбург Пингвинз
|53
|25
|4
|2
|5
|3
|14
|174-146
|70
|66,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|54
|23
|3
|2
|2
|7
|17
|173-151
|65
|60,2
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|52
|18
|6
|3
|1
|0
|24
|173-190
|55
|52,9
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|47
|17
|1
|1
|5
|3
|20
|119-132
|46
|48,9
|7
|Филадельфия Флайерз
|52
|12
|4
|0
|4
|6
|26
|131-181
|42
|40,4
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|52
|13
|4
|1
|4
|1
|29
|157-191
|41
|39,4
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|53
|26
|7
|2
|3
|2
|13
|218-161
|75
|70,8
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|50
|24
|7
|2
|4
|2
|11
|174-142
|72
|72,0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|51
|27
|4
|2
|1
|3
|14
|182-142
|70
|68,6
|4
|Бостон Брюинз
|51
|25
|4
|1
|2
|2
|17
|148-141
|64
|62,7
|5
|Детройт Ред Уингз
|52
|13
|7
|3
|1
|5
|23
|149-181
|52
|50,0
|6
|Оттава Сенаторз
|50
|16
|2
|1
|1
|4
|26
|134-159
|43
|43,0
|7
|Баффало Сэйбрз
|53
|13
|1
|2
|1
|7
|29
|141-191
|40
|37,7
|8
|Монреаль Канадиенс
|52
|9
|1
|2
|0
|7
|33
|121-197
|31
|29,8
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|52
|31
|4
|3
|1
|3
|10
|210-148
|80
|76,9
|2
|Сент-Луис Блюз
|51
|28
|1
|2
|2
|4
|14
|184-141
|68
|66,7
|3
|Миннесота Уайлд
|49
|23
|4
|4
|3
|0
|15
|187-150
|65
|66,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|52
|23
|5
|2
|2
|2
|18
|161-148
|64
|61,5
|5
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|6
|Виннипег Джетс
|52
|19
|2
|1
|4
|5
|21
|150-159
|53
|51,0
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|53
|12
|4
|3
|2
|6
|26
|134-181
|46
|43,4
|8
|Аризона Койотс
|52
|10
|3
|1
|4
|0
|34
|119-190
|32
|30,8
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|50
|26
|2
|2
|0
|6
|14
|170-121
|66
|66,0
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|52
|23
|3
|2
|2
|5
|17
|154-144
|63
|60,6
|3
|Вегас Голден Найтс
|52
|23
|2
|4
|1
|3
|19
|170-153
|62
|59,6
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|52
|24
|2
|3
|0
|3
|20
|175-169
|61
|58,7
|5
|Анахайм Дакс
|54
|17
|4
|4
|4
|5
|20
|161-165
|59
|54,6
|6
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|51
|15
|6
|2
|2
|4
|22
|138-161
|52
|51,0
|8
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3