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Даллас Старз - Баффало Сэйбрз 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
27 февраля 2022, воскресенье. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз Баффало Сэйбрз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
США Дон Гранато
История личных встреч
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 5Даллас Старз
17.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Баффало Сэйбрз
14.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 0Даллас Старз
13.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 2Даллас Старз
31.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 0Баффало Сэйбрз
20.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 7Даллас Старз
05.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 1Баффало Сэйбрз
27.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3Баффало Сэйбрз
16.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 1Даллас Старз
22.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 0Баффало Сэйбрз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5231431310210-1488076,9
2 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
3 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
5 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
6 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
7 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
8 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
9 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
10 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
11 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
12 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
13 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
14 Лос-Анджелес Кингз5223322517154-1446360,6
15 Вегас Голден Найтс5223241319170-1536259,6
16 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
17 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
18 Анахайм Дакс5417444520161-1655954,6
19 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
20 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
21 Виннипег Джетс5219214521150-1595351,0
22 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
23 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
24 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
25 Чикаго Блэкхоукс5312432626134-1814643,4
26 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
27 Нью-Джерси Дэвилз5213414129157-1914139,4
28 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
29 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
30 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3
31 Аризона Койотс5210314034119-1903230,8
32 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
2 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
4 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
5 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
6 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
7 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
8 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
9 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
10 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
12 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
13 Нью-Джерси Дэвилз5213414129157-1914139,4
14 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
15 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
16 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5231431310210-1488076,9
2 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
3 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
4 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
5 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
6 Лос-Анджелес Кингз5223322517154-1446360,6
7 Вегас Голден Найтс5223241319170-1536259,6
8 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
9 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
10 Анахайм Дакс5417444520161-1655954,6
11 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
12 Виннипег Джетс5219214521150-1595351,0
13 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
14 Чикаго Блэкхоукс5312432626134-1814643,4
15 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3
16 Аризона Койотс5210314034119-1903230,8
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
2 Нью-Йорк Рейнджерс5128142313155-1287169,6
3 Питтсбург Пингвинз5325425314174-1467066,0
4 Вашингтон Кэпиталз5323322716172-1496561,3
5 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
6 Нью-Йорк Айлендерс4717115320119-1324648,9
7 Нью-Джерси Дэвилз5213414129157-1914139,4
8 Филадельфия Флайерз5111404626129-1804039,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5226723212215-1577572,1
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5024724211174-1427272,0
3 Торонто Мэйпл Лифс5127421314182-1427068,6
4 Бостон Брюинз5125412217148-1416462,7
5 Детройт Ред Уингз5213731523149-1815250,0
6 Оттава Сенаторз5016211426134-1594343,0
7 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
8 Монреаль Канадиенс529120733121-1973129,8
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5231431310210-1488076,9
2 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
3 Миннесота Уайлд4923443015187-1506566,3
4 Нэшвилл Предаторз5223522218161-1486461,5
5 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
6 Виннипег Джетс5219214521150-1595351,0
7 Чикаго Блэкхоукс5312432626134-1814643,4
8 Аризона Койотс5210314034119-1903230,8
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5026220614170-1216666,0
2 Лос-Анджелес Кингз5223322517154-1446360,6
3 Вегас Голден Найтс5223241319170-1536259,6
4 Эдмонтон Ойлерз5123230320171-1665957,8
5 Анахайм Дакс5417444520161-1655954,6
6 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
7 Сан-Хосе Шаркс5115622422138-1615251,0
8 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3

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