Милуоки Бакс - Бруклин Нетс прямая трансляция 27.02.2022
Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
27 февраля 2022, воскресенье. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Бруклин Нетс, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Майк Буденхольцер
|Стив Нэш
История личных встреч
|08.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 121
|20.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 104
|20.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|111 : 115
|18.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|104 : 89
|16.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|114 : 108
|13.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|107 : 96
|11.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|86 : 83
|08.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|125 : 86
|06.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|115 : 107
|05.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 118
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|60
|49
|11
|6818-6341
|109
|0,817
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|60
|43
|17
|6658-6213
|103
|0,717
|6,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|61
|41
|20
|6942-6656
|102
|0,672
|8,5
|4
|Майами Хит
|60
|39
|21
|6541-6262
|99
|0,650
|10,0
|5
|Чикаго Буллз
|60
|39
|21
|6757-6620
|99
|0,650
|10,0
|6
|Юта Джаз
|59
|37
|22
|6711-6308
|96
|0,627
|11,5
|7
|Филадельфия Сиксерс
|59
|36
|23
|6369-6248
|95
|0,610
|12,5
|8
|Милуоки Бакс
|60
|36
|24
|6790-6589
|96
|0,600
|13,0
|9
|Кливленд Кавальерс
|59
|35
|24
|6289-6052
|94
|0,593
|13,5
|10
|Даллас Маверикс
|60
|35
|25
|6401-6208
|95
|0,583
|14,0
|11
|Бостон Селтикс
|62
|36
|26
|6773-6417
|98
|0,581
|14,0
|12
|Денвер Наггетс
|59
|34
|25
|6501-6362
|93
|0,576
|14,5
|13
|Торонто Рэпторс
|58
|32
|26
|6287-6218
|90
|0,552
|16,0
|14
|Миннесота Тимбервулвз
|61
|32
|29
|6898-6838
|93
|0,525
|17,5
|15
|Бруклин Нетс
|60
|31
|29
|6642-6665
|91
|0,517
|18,0
|16
|Лос-Анджелес Клипперс
|62
|31
|31
|6623-6671
|93
|0,500
|19,0
|17
|Шарлотт Хорнетс
|61
|30
|31
|6954-6976
|91
|0,492
|19,5
|18
|Атланта Хоукс
|59
|28
|31
|6618-6594
|87
|0,475
|20,5
|19
|Вашингтон Уизардс
|59
|27
|32
|6362-6528
|86
|0,458
|21,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|59
|27
|32
|6535-6623
|86
|0,458
|21,5
|21
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|60
|25
|35
|6477-6742
|85
|0,417
|24,0
|22
|Нью-Йорк Никс
|60
|25
|35
|6298-6402
|85
|0,417
|24,0
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|60
|24
|36
|6753-6741
|84
|0,400
|25,0
|24
|Нью-Орлеан Пеликанс
|60
|24
|36
|6391-6565
|84
|0,400
|25,0
|25
|Сакраменто Кингз
|61
|22
|39
|6702-7020
|83
|0,361
|27,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|61
|20
|41
|6683-6846
|81
|0,328
|29,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|60
|19
|41
|6103-6504
|79
|0,317
|30,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|59
|15
|44
|6403-6971
|74
|0,254
|33,5
|29
|Детройт Пистонс
|60
|14
|46
|6158-6747
|74
|0,233
|35,0
|30
|Орландо Мэджик
|61
|14
|47
|6318-6828
|75
|0,230
|35,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|60
|39
|21
|6541-6262
|99
|0,650
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|60
|39
|21
|6757-6620
|99
|0,650
|0,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|59
|36
|23
|6369-6248
|95
|0,610
|2,5
|4
|Милуоки Бакс
|60
|36
|24
|6790-6589
|96
|0,600
|3,0
|5
|Кливленд Кавальерс
|59
|35
|24
|6289-6052
|94
|0,593
|3,5
|6
|Бостон Селтикс
|62
|36
|26
|6773-6417
|98
|0,581
|4,0
|7
|Торонто Рэпторс
|58
|32
|26
|6287-6218
|90
|0,552
|6,0
|8
|Бруклин Нетс
|60
|31
|29
|6642-6665
|91
|0,517
|8,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|61
|30
|31
|6954-6976
|91
|0,492
|9,5
|10
|Атланта Хоукс
|59
|28
|31
|6618-6594
|87
|0,475
|10,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|59
|27
|32
|6362-6528
|86
|0,458
|11,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|60
|25
|35
|6298-6402
|85
|0,417
|14,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|61
|20
|41
|6683-6846
|81
|0,328
|19,5
|14
|Детройт Пистонс
|60
|14
|46
|6158-6747
|74
|0,233
|25,0
|15
|Орландо Мэджик
|61
|14
|47
|6318-6828
|75
|0,230
|25,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|60
|49
|11
|6818-6341
|109
|0,817
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|60
|43
|17
|6658-6213
|103
|0,717
|6,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|61
|41
|20
|6942-6656
|102
|0,672
|8,5
|4
|Юта Джаз
|59
|37
|22
|6711-6308
|96
|0,627
|11,5
|5
|Даллас Маверикс
|60
|35
|25
|6401-6208
|95
|0,583
|14,0
|6
|Денвер Наггетс
|59
|34
|25
|6501-6362
|93
|0,576
|14,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|61
|32
|29
|6898-6838
|93
|0,525
|17,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|62
|31
|31
|6623-6671
|93
|0,500
|19,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|59
|27
|32
|6535-6623
|86
|0,458
|21,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|60
|25
|35
|6477-6742
|85
|0,417
|24,0
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|60
|24
|36
|6753-6741
|84
|0,400
|25,0
|12
|Нью-Орлеан Пеликанс
|60
|24
|36
|6391-6565
|84
|0,400
|25,0
|13
|Сакраменто Кингз
|61
|22
|39
|6702-7020
|83
|0,361
|27,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|60
|19
|41
|6103-6504
|79
|0,317
|30,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|59
|15
|44
|6403-6971
|74
|0,254
|33,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|59
|36
|23
|6369-6248
|95
|0,610
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|62
|36
|26
|6773-6417
|98
|0,581
|1,5
|3
|Торонто Рэпторс
|58
|32
|26
|6287-6218
|90
|0,552
|3,5
|4
|Бруклин Нетс
|60
|31
|29
|6642-6665
|91
|0,517
|5,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|60
|25
|35
|6298-6402
|85
|0,417
|11,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|60
|39
|21
|6757-6620
|99
|0,650
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|60
|36
|24
|6790-6589
|96
|0,600
|3,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|59
|35
|24
|6289-6052
|94
|0,593
|3,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|61
|20
|41
|6683-6846
|81
|0,328
|19,5
|5
|Детройт Пистонс
|60
|14
|46
|6158-6747
|74
|0,233
|25,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|60
|39
|21
|6541-6262
|99
|0,650
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|61
|30
|31
|6954-6976
|91
|0,492
|9,5
|3
|Атланта Хоукс
|59
|28
|31
|6618-6594
|87
|0,475
|10,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|59
|27
|32
|6362-6528
|86
|0,458
|11,5
|5
|Орландо Мэджик
|61
|14
|47
|6318-6828
|75
|0,230
|25,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|59
|37
|22
|6711-6308
|96
|0,627
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|59
|34
|25
|6501-6362
|93
|0,576
|3,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|61
|32
|29
|6898-6838
|93
|0,525
|6,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|60
|25
|35
|6477-6742
|85
|0,417
|12,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|60
|19
|41
|6103-6504
|79
|0,317
|18,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|60
|49
|11
|6818-6341
|109
|0,817
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|60
|43
|17
|6658-6213
|103
|0,717
|6,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|62
|31
|31
|6623-6671
|93
|0,500
|19,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|59
|27
|32
|6535-6623
|86
|0,458
|21,5
|5
|Сакраменто Кингз
|61
|22
|39
|6702-7020
|83
|0,361
|27,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|61
|41
|20
|6942-6656
|102
|0,672
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|60
|35
|25
|6401-6208
|95
|0,583
|5,5
|3
|Сан-Антонио Спёрс
|60
|24
|36
|6753-6741
|84
|0,400
|16,5
|4
|Нью-Орлеан Пеликанс
|60
|24
|36
|6391-6565
|84
|0,400
|16,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|59
|15
|44
|6403-6971
|74
|0,254
|25,0