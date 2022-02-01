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Нью-Йорк Никс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 27.02.2022

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
27 февраля 2022, воскресенье. 21:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Никс Филадельфия Сиксерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
США Том Тибодо
США Док Риверс
История личных встреч
09.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс96 : 103Нью-Йорк Никс
27.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс112 : 99Филадельфия Сиксерс
22.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс100 : 101Филадельфия Сиксерс
17.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс99 : 96Нью-Йорк Никс
27.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс89 : 109Филадельфия Сиксерс
28.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс115 : 106Нью-Йорк Никс
19.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс87 : 90Филадельфия Сиксерс
30.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс95 : 101Филадельфия Сиксерс
21.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс109 : 104Нью-Йорк Никс
14.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс111 : 126Филадельфия Сиксерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6049116818-63411090,8170,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6043176658-62131030,7176,0
3 Мемфис Гриззлиз6141206942-66561020,6728,5
4 Майами Хит6039216541-6262990,65010,0
5 Чикаго Буллз6039216757-6620990,65010,0
6 Юта Джаз5937226711-6308960,62711,5
7 Филадельфия Сиксерс5936236369-6248950,61012,5
8 Милуоки Бакс6036246790-6589960,60013,0
9 Кливленд Кавальерс5935246289-6052940,59313,5
10 Даллас Маверикс6035256401-6208950,58314,0
11 Денвер Наггетс5934256501-6362930,57614,5
12 Бостон Селтикс6135266660-6313960,57414,5
13 Торонто Рэпторс5832266287-6218900,55216,0
14 Миннесота Тимбервулвз6132296898-6838930,52517,5
15 Бруклин Нетс6031296642-6665910,51718,0
16 Лос-Анджелес Клипперс6231316623-6671930,50019,0
17 Шарлотт Хорнетс6130316954-6976910,49219,5
18 Атланта Хоукс5928316618-6594870,47520,5
19 Вашингтон Уизардс5927326362-6528860,45821,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс5927326535-6623860,45821,5
21 Портленд Трэйл Блэйзерс6025356477-6742850,41724,0
22 Нью-Йорк Никс6025356298-6402850,41724,0
23 Сан-Антонио Спёрс6024366753-6741840,40025,0
24 Нью-Орлеан Пеликанс6024366391-6565840,40025,0
25 Сакраменто Кингз6122396702-7020830,36127,5
26 Индиана Пэйсерс6120416683-6846810,32829,5
27 Оклахома-Сити Тандер6019416103-6504790,31730,0
28 Хьюстон Рокетс5915446403-6971740,25433,5
29 Детройт Пистонс5914456054-6634730,23734,5
30 Орландо Мэджик6114476318-6828750,23035,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6039216541-6262990,6500,0
2 Чикаго Буллз6039216757-6620990,6500,0
3 Филадельфия Сиксерс5936236369-6248950,6102,5
4 Милуоки Бакс6036246790-6589960,6003,0
5 Кливленд Кавальерс5935246289-6052940,5933,5
6 Бостон Селтикс6135266660-6313960,5744,5
7 Торонто Рэпторс5832266287-6218900,5526,0
8 Бруклин Нетс6031296642-6665910,5178,0
9 Шарлотт Хорнетс6130316954-6976910,4929,5
10 Атланта Хоукс5928316618-6594870,47510,5
11 Вашингтон Уизардс5927326362-6528860,45811,5
12 Нью-Йорк Никс6025356298-6402850,41714,0
13 Индиана Пэйсерс6120416683-6846810,32819,5
14 Детройт Пистонс5914456054-6634730,23724,5
15 Орландо Мэджик6114476318-6828750,23025,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6049116818-63411090,8170,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6043176658-62131030,7176,0
3 Мемфис Гриззлиз6141206942-66561020,6728,5
4 Юта Джаз5937226711-6308960,62711,5
5 Даллас Маверикс6035256401-6208950,58314,0
6 Денвер Наггетс5934256501-6362930,57614,5
7 Миннесота Тимбервулвз6132296898-6838930,52517,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6231316623-6671930,50019,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5927326535-6623860,45821,5
10 Портленд Трэйл Блэйзерс6025356477-6742850,41724,0
11 Сан-Антонио Спёрс6024366753-6741840,40025,0
12 Нью-Орлеан Пеликанс6024366391-6565840,40025,0
13 Сакраменто Кингз6122396702-7020830,36127,5
14 Оклахома-Сити Тандер6019416103-6504790,31730,0
15 Хьюстон Рокетс5915446403-6971740,25433,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5936236369-6248950,6100,0
2 Бостон Селтикс6135266660-6313960,5742,0
3 Торонто Рэпторс5832266287-6218900,5523,5
4 Бруклин Нетс6031296642-6665910,5175,5
5 Нью-Йорк Никс6025356298-6402850,41711,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз6039216757-6620990,6500,0
2 Милуоки Бакс6036246790-6589960,6003,0
3 Кливленд Кавальерс5935246289-6052940,5933,5
4 Индиана Пэйсерс6120416683-6846810,32819,5
5 Детройт Пистонс5914456054-6634730,23724,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6039216541-6262990,6500,0
2 Шарлотт Хорнетс6130316954-6976910,4929,5
3 Атланта Хоукс5928316618-6594870,47510,5
4 Вашингтон Уизардс5927326362-6528860,45811,5
5 Орландо Мэджик6114476318-6828750,23025,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5937226711-6308960,6270,0
2 Денвер Наггетс5934256501-6362930,5763,0
3 Миннесота Тимбервулвз6132296898-6838930,5256,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6025356477-6742850,41712,5
5 Оклахома-Сити Тандер6019416103-6504790,31718,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6049116818-63411090,8170,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6043176658-62131030,7176,0
3 Лос-Анджелес Клипперс6231316623-6671930,50019,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5927326535-6623860,45821,5
5 Сакраменто Кингз6122396702-7020830,36127,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6141206942-66561020,6720,0
2 Даллас Маверикс6035256401-6208950,5835,5
3 Сан-Антонио Спёрс6024366753-6741840,40016,5
4 Нью-Орлеан Пеликанс6024366391-6565840,40016,5
5 Хьюстон Рокетс5915446403-6971740,25425,0

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