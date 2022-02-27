Ахмат - Уфа 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
27 февраля 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 19-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Уфа, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
|31.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 0
|10.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|3 : 0
|07.04.2021
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 0
|25.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|3 : 1
|07.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|0 : 1
|05.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 1
|17.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 1
|02.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 1
|25.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|2 : 1
|05.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Динамо М
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|68,4
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|70,4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|59,6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|55,6
|5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|53,7
|6
|Локомотив М
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|51,9
|7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|50,0
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|50,0
|9
|Спартак М
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|42,6
|10
|Нижний Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|38,6
|11
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|40,7
|12
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|33,3
| 13
Стыковая зона
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|33,3
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|33,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|29,6
| 16
Зона вылета
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|24,6