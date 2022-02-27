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Ахмат - Уфа 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
27 февраля 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 19-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Ахмат Уфа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Уфа, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
31.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Уфа1 : 0Ахмат
10.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Уфа3 : 0Ахмат
07.04.2021 Кубок России 1/4 финала Ахмат1 : 0Уфа
25.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Ахмат3 : 1Уфа
07.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ахмат0 : 1Уфа
05.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Уфа0 : 1Ахмат
17.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Уфа0 : 1Ахмат
02.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Ахмат2 : 1Уфа
25.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ахмат2 : 1Уфа
05.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Уфа3 : 2Ахмат
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Динамо М19123436-203968,4
2
Квалификация Лиги чемпионов
Зенит18115244-203870,4
3
Квалификация Лиги конференций
Сочи19111732-213459,6
4
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА1893621-163055,6
5 Краснодар1885529-182953,7
6 Локомотив М1877424-192851,9
7 Ахмат1890924-242750,0
8 Крылья Советов1883722-182750,0
9 Спартак М1865720-262342,6
10 Нижний Новгород1964919-302238,6
11 Рубин1864823-272240,7
12 Урал1947812-191933,3
13
Стыковая зона
Арсенал19541021-371933,3
14
Стыковая зона
Ростов1846830-351833,3
15
Зона вылета
Уфа1837817-261629,6
16
Зона вылета
Химки1928916-341424,6

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