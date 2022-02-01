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Вест Хэм - Вулверхэмптон 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
27 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия);
Вест Хэм Юнайтед Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
20.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Вулверхэмптон2 : 3Вест Хэм Юнайтед
27.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вест Хэм Юнайтед4 : 0Вулверхэмптон
20.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Вест Хэм Юнайтед0 : 2Вулверхэмптон
04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Вулверхэмптон2 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вулверхэмптон3 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Вест Хэм Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Вест Хэм Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
01.01.2011 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
16.10.2010 Англия - Премьер-лига Тур 8 Вулверхэмптон1 : 1Вест Хэм Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26203363-176380,8
2
Лига чемпионов
Ливерпуль26186270-206076,9
3
Лига чемпионов
Челси25148349-185066,7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26137644-344659,0
5
Лига Европы
Арсенал24143738-274562,5
6 Вест Хэм Юнайтед26126845-344253,8
7 Тоттенхэм Хотспур25133935-324256,0
8 Вулверхэмптон25124924-204053,3
9 Саутгемптон26811734-373544,9
10 Брайтон энд Хоув Альбион25712625-283344,0
11 Кристал Пэлас26611936-372937,2
12 Лестер Сити23761037-432739,1
13 Астон Вилла24831331-372737,5
14 Брентфорд26661427-422430,8
15 Лидс Юнайтед26581329-602329,5
16 Эвертон23641328-402231,9
17 Ньюкасл Юнайтед244101026-452230,6
18
Зона вылета
Бёрнли23311921-292029,0
19
Зона вылета
Уотфорд25531725-471824,0
20
Зона вылета
Норвич Сити26451715-551721,8

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