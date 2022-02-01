Вильярреал - Эспаньол 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
27 февраля 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Эспаньол, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Висенте Перис Морено
История личных встреч
|21.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|19.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 2
|20.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 1
|03.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 2
|17.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|09.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2
|07.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|3 : 1
|18.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 1
|21.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0
|04.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|17
|6
|2
|51-20
|57
|76,0
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|25
|14
|9
|2
|37-17
|51
|68,0
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|25
|14
|4
|7
|47-30
|46
|61,3
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|11
|9
|4
|42-28
|42
|58,3
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|25
|12
|6
|7
|45-34
|42
|56,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|25
|10
|9
|6
|42-24
|39
|52,0
|7
|Реал Сосьедад
|24
|10
|8
|6
|24-25
|38
|52,8
|8
|Атлетик Б
|25
|9
|10
|6
|29-21
|37
|49,3
|9
|Валенсия
|26
|8
|9
|9
|38-42
|33
|42,3
|10
|Сельта
|25
|8
|8
|9
|29-26
|32
|42,7
|11
|Осасуна
|25
|8
|8
|9
|25-30
|32
|42,7
|12
|Райо Вальекано
|24
|9
|4
|11
|28-29
|31
|43,1
|13
|Эльче
|26
|7
|8
|11
|28-37
|29
|37,2
|14
|Эспаньол
|25
|7
|8
|10
|30-35
|29
|38,7
|15
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|24-28
|26
|34,7
|16
|Мальорка
|25
|6
|8
|11
|23-39
|26
|34,7
|17
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|32,0
| 18
Зона вылета
|Кадис
|25
|3
|11
|11
|21-39
|20
|26,7
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|5
|5
|15
|19-42
|20
|26,7
| 20
Зона вылета
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
|23,1