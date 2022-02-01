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Севилья - Бетис 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
27 февраля 2022, воскресенье. 18:15 МСК. Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
Севилья Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Бетис, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
16.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Бетис2 : 1Севилья
07.11.2021 Испания - Примера Тур 13 Бетис0 : 2Севилья
14.03.2021 Испания - Примера Тур 27 Севилья1 : 0Бетис
02.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Бетис1 : 1Севилья
11.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Севилья2 : 0Бетис
10.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Бетис1 : 2Севилья
13.04.2019 Испания - Примера Тур 32 Севилья3 : 2Бетис
02.09.2018 Испания - Примера Тур 3 Бетис1 : 0Севилья
12.05.2018 Испания - Примера Тур 37 Бетис2 : 2Севилья
06.01.2018 Испания - Примера Тур 18 Севилья3 : 5Бетис
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Примеры: «Севилья» — «Бетис». Начало андалусийского дерби запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид25176251-205776,0
2
Лига чемпионов
Севилья25149237-175168,0
3
Лига чемпионов
Бетис25144747-304661,3
4
Лига чемпионов
Барселона24119442-284258,3
5
Лига Европы
Атлетико М25126745-344256,0
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал25109642-243952,0
7 Реал Сосьедад24108624-253852,8
8 Атлетик Б25910629-213749,3
9 Валенсия2689938-423342,3
10 Сельта2588929-263242,7
11 Осасуна2588925-303242,7
12 Райо Вальекано24941128-293143,1
13 Эльче26781128-372937,2
14 Эспаньол25781030-352938,7
15 Хетафе25681124-282634,7
16 Мальорка25681123-392634,7
17 Гранада25591127-402432,0
18
Зона вылета
Кадис253111121-392026,7
19
Зона вылета
Алавес25551519-422026,7
20
Зона вылета
Леванте26391428-511823,1

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