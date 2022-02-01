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Реал Сосьедад - Осасуна 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
27 февраля 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания);
Реал Сосьедад Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Осасуна, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
07.11.2021 Испания - Примера Тур 13 Осасуна0 : 2Реал Сосьедад
22.05.2021 Испания - Примера Тур 38 Осасуна0 : 1Реал Сосьедад
03.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Реал Сосьедад1 : 1Осасуна
14.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Реал Сосьедад1 : 1Осасуна
29.01.2020 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад3 : 1Осасуна
22.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Осасуна3 : 4Реал Сосьедад
05.02.2017 Испания - Примера Тур 21 Реал Сосьедад3 : 2Осасуна
27.08.2016 Испания - Примера Тур 2 Осасуна0 : 2Реал Сосьедад
30.03.2014 Испания - Примера Тур 31 Осасуна1 : 1Реал Сосьедад
02.11.2013 Испания - Примера Тур 12 Реал Сосьедад5 : 0Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид25176251-205776,0
2
Лига чемпионов
Севилья25149237-175168,0
3
Лига чемпионов
Бетис25144747-304661,3
4
Лига чемпионов
Барселона24119442-284258,3
5
Лига Европы
Атлетико М25126745-344256,0
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал25109642-243952,0
7 Реал Сосьедад24108624-253852,8
8 Атлетик Б25910629-213749,3
9 Валенсия2689938-423342,3
10 Сельта2588929-263242,7
11 Осасуна2588925-303242,7
12 Райо Вальекано24941128-293143,1
13 Эльче26781128-372937,2
14 Эспаньол25781030-352938,7
15 Хетафе25681124-282634,7
16 Мальорка25681123-392634,7
17 Гранада25591127-402432,0
18
Зона вылета
Кадис253111121-392026,7
19
Зона вылета
Алавес25551519-422026,7
20
Зона вылета
Леванте26391428-511823,1

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