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Бохум - РБ Лейпциг 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
27 февраля 2022, воскресенье. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 24-й тур
Бохум РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - РБ Лейпциг, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Германия Томас Райс
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
02.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 7 РБ Лейпциг3 : 0Бохум
03.02.2021 Кубок Германии 1/8 финала РБ Лейпциг4 : 0Бохум
02.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 28 РБ Лейпциг3 : 1Бохум
18.10.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 11 Бохум0 : 1РБ Лейпциг
12.04.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 28 Бохум1 : 2РБ Лейпциг
24.10.2014 Германия - Вторая Бундеслига Тур 11 РБ Лейпциг2 : 0Бохум
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария23181474-265579,7
2
Лига чемпионов
Боруссия Д23161663-364971,0
3
Лига чемпионов
Байер23125660-394159,4
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм24124847-364055,6
5
Лига Европы
РБ Лейпциг23114849-283753,6
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург23107636-263753,6
7 Кёльн2398635-373550,7
8 Майнц23104934-263449,3
9 Унион2397729-313449,3
10 Айнтрахт Ф2387833-353144,9
11 Бохум23851025-332942,0
12 Вольфсбург23831224-352739,1
13 Боруссия М23751130-462637,7
14 Арминия23510822-292536,2
15 Герта23651225-512333,3
16
Стыковая зона
Аугсбург23571125-402231,9
17
Зона вылета
Штутгарт24471328-451926,4
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт23341621-611318,8

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