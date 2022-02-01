Аугсбург - Боруссия Д 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
27 февраля 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия Д, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
|Маркус Вайнцирль
|Марко Розе
История личных встреч
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|3 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 0
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|3 : 5
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|5 : 1
|01.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|2 : 1
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|4 : 3
|26.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
|30.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 2
|13.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|18
|1
|4
|74-26
|55
|79,7
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|63-36
|49
|71,0
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|23
|12
|5
|6
|60-39
|41
|59,4
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|24
|12
|4
|8
|47-36
|40
|55,6
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|23
|11
|4
|8
|49-28
|37
|53,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|23
|10
|7
|6
|36-26
|37
|53,6
|7
|Кёльн
|23
|9
|8
|6
|35-37
|35
|50,7
|8
|Майнц
|23
|10
|4
|9
|34-26
|34
|49,3
|9
|Унион
|23
|9
|7
|7
|29-31
|34
|49,3
|10
|Айнтрахт Ф
|23
|8
|7
|8
|33-35
|31
|44,9
|11
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|42,0
|12
|Вольфсбург
|23
|8
|3
|12
|24-35
|27
|39,1
|13
|Боруссия М
|23
|7
|5
|11
|30-46
|26
|37,7
|14
|Арминия
|23
|5
|10
|8
|22-29
|25
|36,2
|15
|Герта
|23
|6
|5
|12
|25-51
|23
|33,3
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|31,9
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|24
|4
|7
|13
|28-45
|19
|26,4
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|23
|3
|4
|16
|21-61
|13
|18,8