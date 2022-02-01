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Аугсбург - Боруссия Д 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
27 февраля 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 24-й тур
Аугсбург Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия Д, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Германия Маркус Вайнцирль
Германия Марко Розе
История личных встреч
02.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 7 Боруссия Д2 : 1Аугсбург
30.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия Д3 : 1Аугсбург
26.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Аугсбург2 : 0Боруссия Д
18.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 Аугсбург3 : 5Боруссия Д
17.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия Д5 : 1Аугсбург
01.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 24 Аугсбург2 : 1Боруссия Д
06.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 7 Боруссия Д4 : 3Аугсбург
26.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Боруссия Д1 : 1Аугсбург
30.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Аугсбург1 : 2Боруссия Д
13.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 33 Аугсбург1 : 1Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария23181474-265579,7
2
Лига чемпионов
Боруссия Д23161663-364971,0
3
Лига чемпионов
Байер23125660-394159,4
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм24124847-364055,6
5
Лига Европы
РБ Лейпциг23114849-283753,6
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург23107636-263753,6
7 Кёльн2398635-373550,7
8 Майнц23104934-263449,3
9 Унион2397729-313449,3
10 Айнтрахт Ф2387833-353144,9
11 Бохум23851025-332942,0
12 Вольфсбург23831224-352739,1
13 Боруссия М23751130-462637,7
14 Арминия23510822-292536,2
15 Герта23651225-512333,3
16
Стыковая зона
Аугсбург23571125-402231,9
17
Зона вылета
Штутгарт24471328-451926,4
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт23341621-611318,8

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