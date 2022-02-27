Труа - Марсель 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
27 февраля 2022, воскресенье. 19:05 МСК. Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Марсель, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Труа
Труа
Марсель
Марсель
Главные тренеры
|Брюно Ирл
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 0
|15.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 3
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|3 : 1
|14.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 1
|23.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|6 : 0
|03.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 1
|21.10.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 0
|21.04.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 1
|25.11.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|18
|5
|2
|53-22
|59
|78,7
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|25
|13
|7
|5
|38-23
|46
|61,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|25
|14
|4
|7
|37-21
|45
|-1
|61,3
| 4
Лига Европы
|Ренн
|26
|13
|4
|9
|51-25
|43
|55,1
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|25
|12
|6
|7
|48-31
|42
|56,0
|6
|Монако
|25
|10
|8
|7
|38-27
|38
|50,7
|7
|Нант
|25
|11
|5
|9
|34-29
|38
|50,7
|8
|Лион
|25
|10
|9
|6
|34-31
|38
|-1
|52,0
|9
|Ланс
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|49,3
|10
|Монпелье
|26
|11
|4
|11
|41-38
|37
|47,4
|11
|Лилль
|25
|9
|9
|7
|32-35
|36
|48,0
|12
|Брест
|25
|8
|8
|9
|34-37
|32
|42,7
|13
|Анже
|25
|7
|8
|10
|30-36
|29
|38,7
|14
|Реймс
|25
|6
|10
|9
|28-29
|28
|37,3
|15
|Клермон
|25
|7
|6
|12
|26-41
|27
|36,0
|16
|Сент-Этьен
|25
|5
|7
|13
|26-47
|22
|29,3
|17
|Труа
|25
|5
|6
|14
|22-40
|21
|28,0
| 18
Стыковая зона
|Лорьян
|25
|4
|9
|12
|20-39
|21
|28,0
| 19
Зона вылета
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|28,0
| 20
Зона вылета
|Бордо
|25
|4
|9
|12
|37-62
|21
|28,0