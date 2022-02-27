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Лион - Лилль 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
27 февраля 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция);
Лион Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Лилль, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Франция Жослен Гурвеннек
История личных встреч
12.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Лилль0 : 0Лион
25.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 34 Лион2 : 3Лилль
01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Лилль1 : 1Лион
08.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 28 Лилль1 : 0Лион
21.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Лион2 : 2 4 : 3Лилль
03.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 Лион0 : 1Лилль
05.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 35 Лион2 : 2Лилль
01.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 15 Лилль2 : 2Лион
18.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 26 Лилль2 : 2Лион
29.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 15 Лион1 : 2Лилль
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ25185253-225978,7
2
Лига чемпионов
Марсель25137538-234661,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца25144737-2145-161,3
4
Лига Европы
Ренн26134951-254355,1
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург25126748-314256,0
6 Монако25108738-273850,7
7 Нант25115934-293850,7
8 Лион25109634-3138-152,0
9 Ланс25107840-363749,3
10 Монпелье261141141-383747,4
11 Лилль2599732-353648,0
12 Брест2588934-373242,7
13 Анже25781030-362938,7
14 Реймс25610928-292837,3
15 Клермон25761226-412736,0
16 Сент-Этьен25571326-472229,3
17 Труа25561422-402128,0
18
Стыковая зона
Лорьян25491220-392128,0
19
Зона вылета
Метц25491225-452128,0
20
Зона вылета
Бордо25491237-622128,0

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